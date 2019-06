¡Entrenador hondureño pronostica que Uruguay ganará la Copa América!

El entrenador hondureño Antonio Tercero, que se ha hecho famoso por predecir en base a una teoría científica los torneos de alto nivel, ahora pronostica que Uruguay será campeón de la Copa América que inicia la próxima semana en Brasil.

Tercero dijo al Diario El País de Uruguay que en base a sus estadísticas, le da como ganador a Uruguay. Hace un año en DIEZ reveló un mes antes del Mundial de Rusia, que Francia ganaría la competencia y así sucedió.

Tercero también hizo la predicción de las dos Copas Américas que ganó Chile en 2015 y la Copa Centenario en 2016. También pronosticó que España ganaría el Mundial de Sudáfrica 2010 y Alemania en Brasil 2014.

“Las siete evaluaciones que realizo me dan a Uruguay como favorito. Es el equipo más sólido en todas las líneas, perfectamente estructurado. La experiencia, calidad y fortaleza que tiene en la defensa no la tiene ninguna otra selección. Es la mejor del mundo. Y tiene un mediocampo italiano de lujo, joven pero con experiencia al más alto nivel en juego táctico. Y además están Torreira del Arsenal y Valverde del Real Madrid. Y la delantera tiene a Suárez, Cavani y Stuani que son letales. Yo le llamo los trillizos del ataque porque los tres tienen 32 años”, explicó. “Uruguay me da con un 73%, y bajó un poco por la lesión de Suárez; Brasil con 72% y Argentina con un 70%”, explicó Tercero al diario El País de Uruguay.

El entrenador hondureño Antonio Tercero que radica en EUA, junto a Carlos Tábora. Foto cortesía

Y cerró: “El primer Mundial que predije públicamente el resultado fue en el de Sudáfrica 2010. Nadie me creía que España iba a ganarlo. Me decían que estaba loco y España ganó”, explicó Tercero quien es originario de Danlí, El Paraíso.

¿Volverá Uruguay a dar otro Maracanazo? Según la teoría de Tercero, el equipo celeste que dirige el “Maestro” Washington Tabárez tiene todo para poder levantar el trofeo y en segundo puesto aparece Brasil que no contará con Neymar y Argentina de Messi con un 70%.