Arthur sigue sin entrenar con Brasil y podría quedar fuera de la Copa América

Pese a que su lesión no es grave, Arthur no se reincorpora a los entrenamientos y el cuerpo técnico de Brasil hará una nueva evaluación para saber si puede o no jugar la Copa América.

Arthur se ha perdido un nuevo entrenamiento este martes con la selección en el estadio de Pacaembu.

El volante está haciendo terapia física intensiva y será nuevamente evaluado el jueves, el día que todas las selecciones tienen plazo para reemplazar a un jugador en la lista oficial.

Medios brasileños informan que mañana, que será el penúltimo entrenamiento previo a su debut contra Boliva el viernes, tampoco estará presente y eso prácticamente lo quita la oportunidad de arrancar de titular.

Arthur no siente dolor en su día a día, lo que es considerado un aliento por la comisión técnica. La evaluación final, sin embargo, depende de los ejercicios con carga que realizará.

El brasileño del Barca recibió un golpe en la rodilla derecha el domingo de parte de Romell Quioto en un amistoso contra Honduras.

La primera impresión de la comisión técnica es que la recuperación sería breve, Tite incluso mencionó que el semblante del jugador era tranquilo, sin embargo con el pasar de los días han entrado en preocupación.

Después de eso, perdió el entrenamiento de ayer y fue sometido a exámenes de imagen. La CBF optó por no divulgar el resultado de la resonancia.