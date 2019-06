La petición especial que le hizo un aficionado brasileño a Lionel Messi

Fanáticos brasileños asistieron a la práctica de la Selección Argentina para ver a Lionel Messi y Sergio 'Kun' Agüero.



Dentro de los hinchas había uno en especial que es Gilvan Santana Dos Santos, quien sostuvo entre sus manos un cartel dedicado a la estrella argentina Messi.



El aficionado no quería un autógrafo, tampoco una fotografía. Ni siquiera tocar la mano del mejor jugador del mundo.



Con una sonrisa en su boca y con unos ojos llenos de ilusión el hincha del Vitória le pide a Messi: "Quiero que me ayudes a ser un jugador de fútbol".







Dos Santos a pesar de ser brasileño no tiene ninguna duda al expresar quién es el mejor futbolista del mundo para él: "Messi es todo. Yo quiero que él me ayude a poder jugar en algún lado".



Pero Gilvan no se encontraba solo, a su lado estaba Joao Vitor Almeida fanático del 'Kun' Agüero vestido con la camiseta del Manchester City y también con una cartulina en sus manos.



"Agüero es el mejor delantero del mundo. Sé todo sobre su carrera ojalá pueda conseguir una foto con él", manifestó Almeida.









La selección argentina se encuentra entrenando estos días en el estadio del club Vitória de la segunda división de Brasil en Salvador de Bahía y los aficionados se reúnen afuera del campo esperando que algún jugador tenga un bonito gesto con ellos.



Argentina debutará en la Copa América el sábado por el grupo B, ante Colombia, luego el miércoles enfrentará a Paraguay y cerrará la fase de grupos ante Qatar el domingo 23 de junio.