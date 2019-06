Aficionada brasileña llora de emoción al cumplir su sueño de conocer a Messi

Lionel Messi y Argentina perdieron ayer en su estreno en la Copa América 2019 ante Colombia, lo que fue un duro golpe para la Albiceleste.

Todos los focos estaban puestos en Messi, que no tuvo su mejor partido, pero que dejó claro que lo de ayer fue apenas el inicio. Leo está con ganas de levantarse y seguir intentando.

Ahora, además de las críticas recibidas, a Messi también lo quieren y así lo ha demostrado una aficionada brasileña que se declará fan del "10".

Fernanda se ha robado la atención de todos los medios por su historia, la cual parece ser única y todo por su gran admiración hacia Messi.

La chica brasileña conmovió a muchos tras llorar de emoción por conocer a Lionel. Su video ya se hizo viral.

"Hace diez años que empecé a aprender español porque soñaba algún día poder hablar con él. Así que no te puedo explicar lo que siento. Desde chiquita que soy fanática de él. Me parece un ejemplo de vida en muchos aspectos", cuenta.

Ella es de Salvador de Bahía. Es brasileña, pero está envuelta en una bandera argentina. Su amor por Leo todo lo puede. "Me alojé en el hotel hace dos días y no podía lograr que se sacara una foto conmigo. No paraba, no paraba y cuando lo hacía, no era cerca mío. Esta vez era mi última chance y lo logré. Soy brasileña, pero siempre estoy hinchando por él. Es mi ídolo más grande y me ayudó en muchos momentos de mi vida. Él no lo sabe, pero fue así", contó la mujer llamada Fernanda.