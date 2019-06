¿Por qué Surinam y Guyana no juegan la Copa América si pertenecen al continente sudamericano?

El certamen más antiguo del fútbol, la Copa América, dio inicio el 14 de junio con el partido en el que Brasil derrotó a Bolivia. Luego se disputaron los demás encuentros Perú empató ante Venezuela, Argentina cayó frente a Colombia, Qatar el invitado dio la sorpresa sumó un punto ante Paraguay, por su parte Uruguay aplastó a Ecuador.



Este lunes continua la jornada con el último partido de la primera etapa con el duelo de Chile ante el segundo invitado, Japón, a las 5:00 de la tarde, hora catracha.



La Confederación Sudamericana de Fútbol suele invitar a otras selecciones de otros continentes a la Copa América. En esta ocasión han sido Qatar y Japón para complementar los integrantes de los grupos.



Sin embargo, hay dos selecciones que se ubican geográficamente en Sudamérica y no disputan está fiesta futbolística que organiza la Conmebol ni las eliminatorias rumbo al Mundial. Estas son Surinam y Guyana.



¿Por qué estos dos países no compiten en la Copa América y si en la Copa Oro?. La interrogante tiene una explicación sencilla.







Uno de los motivos principales por lo cual estas dos selecciones no participan en torneos de Sudamérica es por razones extrafutbolísticos, ya que ambos países fueron de las últimas en ser independientes.



Además ninguna de ellas tiene el idioma español y por eso su integración fue más difícil comparado al resto. Solamente Brasil habla una lengua diferente a las otras naciones.



En el ámbito futbolístico, Surinam y Guyana no cuentan con jugadores de gran nivel en el deporte rey. Por lo cual han decidido jugar en un torneo más chico como la Concacaf.



Por estos motivos estas dos selecciones no disputan torneos de Conmebol a pesar de ser parte del continente. Históricamente la Copa América siempre ha tenido invitados como ser México, Estados Unidos, Honduras, Japón y Qatar entre otros.