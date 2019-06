Lionel Scaloni: “Para Argentina, la Copa América todavía no ha comenzado"  

El técnico del conjunto albiceleste Lionel Scaloni, habló del juego de hoy (6:30 pm) ante Paraguay, donde se juega la vida en la Copa América.



Luego de la derrota que sufrió Argentina de 2-0 ante Colombia el pasado sábado, el entrenador ha sido muy cuestionado por los movimientos que hizo en el partido dejando entrever que el once que utilizó en ese duelo no es el ideal.



"Para nosotros, la Copa América todavía no comenzó. El grupo está bien, asimiló la derrota como se debe. Lógicamente nos hubiera gustado arrancar de otro manera, pero los jugadores tienen claro que quedan dos partidos por jugar", apuntó.



El técnico no confirmó el equipo que jugará ante el conjunto guaraní, pero dio a entender que habrá variantes.







"Tenemos claro varias cosas, pero hay jugadores que no están al 100%. Si hacemos cambios es por el partido de connotaciones diferentes", expresó Scaloni.



También comentó sobre la reunión que tuvo el equipo en el entrenamiento donde Lionel Messi tomó la palabra para dirigirse al plantel.



"Hablamos de la unión de grupo, de lo que viene. Es importante que los jugadores se expresen, que hablen. Para mi como entrenador es muy importante eso".



Respecto a la alineación, el estratega admitió que es probable que Giovani Lo Celso se mueva por el centro del campo y no por la derecha como lo hizo ante el conjunto 'Cafetalero'.