En Brasil piden la salida de Tite si no gana la Copa América 2019

Brasil es uno de los países que tiene más pasión por el fútbol. El entrenador de la 'Canarinha' Tite, no tiene un contexto nada favorable, ya que después del fracaso de 2014 se espera que en esta Copa América, como anfitrión, pueda salir campeón.



Las críticas no se hicieron esperar tras el empate sin goles de la escuadra 'Verdeamarella' ante Venezuela en el segundo partido del grupo A.



Una encuesta de Sport TV, principal cadena de televisión de deportes del país sudamericano, reveló que el 75% de los participantes consideró que Tite no debe seguir dirigiendo a Brasil si no gana la Copa el día siete de julio en el estadio Maracaná.



En el partido ante la 'Vinotinto' el conjunto brasileño recibió muchos abucheos por parte de los aficionados que se encontraban presentes en la Arena Fonte, en Salvador de Bahía, al final del encuentro.







Tite llegó a la 'Seleçao' en junio de 2016, luego del fracaso de Dunga en la Copa América Centenario 2016, y en el Mundial de Rusia 2018 cayó en cuartos de final ante Bélgica.



El técnico tiene contrato con la 'Canarinha' hasta el Mundial de Qatar 2022 en la que se espera que pueda tener una mejor participación que en la Copa del Mundo anterior.