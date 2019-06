Colombia aprobó un "test de madurez" ante Qatar, dice DT Queiroz

Colombia ha pasado un "test de madurez" al ganar por 1-0 a una defensiva Qatar y clasificar a cuartos de final en Copa América de Brasil-2019, dijo el miércoles el DT cafetero, Carlos Queiroz.

"El partido era un test de madurez y los jugadores colombianos lo han hecho muy bien", dijo el portugués, quien apostó por Duván Zapata como hombre gol desde el inicio del juego, y venció.



Queiroz admite la dificultad que le significaba enfrentar a la campeona de Asia y convidada al torneo continental.



"Preparamos muy bien estas situaciones, sabíamos que podía pasar, todos estaban preparados para pelear y jugar durante 90 minutos (...) Al final del partido sufrimos porque no tuvimos la capacidad de hacer un gol más temprano", explicó.





Queiroz descartó que este haya sido un duelo netamente defensivo. "Jugamos 90 minutos atacando el balón y los oponentes, la portería, no es un juego de defensa es un juego de táctica", detalló.



El ex DT de Irán dijo que Colombia jugó en el modo que a él le gusta.



"Noventa minutos de concentración, noventa minutos de presión, siempre atacando al rival y cuando perdíamos el balón, hay un merito muy grande de no dejar jugar a Qatar", consideró.



Ya clasificados a la siguiente fase, los cafeteros aún deben cumplir con el trámite de enfrentar a Paraguay en el Arena Fonte Nova de Salvador (noreste).



"Vamos a hacer un análisis de los jugadores que están cansados, con fatiga" para armar el equipo para se duelo, precisó el DT.



Pese al resultado, Qatar aún puede aspirar a pasar a cuartos como uno de los dos mejores terceros, dependiendo de otros resultados.