Lionel Messi advierte a Brasil en la Copa América: "Llegamos muy bien"

"Llegamos muy bien para enfrentar a Brasil", declaró Lionel Messi después de que Argentina consiguiera el viernes el pase a semifinales al imponerse por 2-0 a Venezuela, que volvió a criticar el estado del gramado de las canchas en esta Copa América.

Preguntado por el duelo que enfrentará a las dos superpotencias del continente el martes en Belo Horizonte, Messi declaró: "Es difícil decir un favorito entre Argentina y Brasil, y más en esta Copa América, donde cualquiera le puede ganar cualquiera".



"Les tenemos respeto, sabemos lo que significa Brasil, más siendo locales, vienen haciendo un gran desgaste, les costó pasar, pero tiene jugadores desequilibrantes", añadió.





Y tras lograr el pase contra Venezuela en el mejor partido de la Albiceleste en el torneo, Messi advirtió: "Llegamos bien para poder enfrentar a Brasil, pero debemos estar muy concentrados".



Messi, que ya se había quejado del estado del césped del Arena do Gremio de Porto Alegre, criticó también el gramado del mítico Maracaná, donde se disputó el partido de cuartos de final: "Las canchas realmente son muy difíciles, no favorecen al buen juego. La pelota pica para cualquier lado, pero es igual para todos".



Más sorprendente, el '10', que busca su primer título con la Albiceleste, admitió que no está siendo su mejor torneo: "No está siendo mi mejor Copa América".





Pese a ello, destacó que "hay un grupo de chicos muy bueno, más allá de los futbolístico" y que "a nivel humano se armó un grupo muy lindo".



Preguntado sobre el seleccionador Lionel Scaloni, Messi señaló que "lo veo muy unido con su cuerpo técnico y con nosotros. Tenemos un objetivo y vamos juntos de la mano".



Sobre el partido contra Venezuela, Messi destacó que fue un encuentro "muy completo, defensivamente no tuvimos problemas y el equipo estuvo muy firme en todo momento".



"No cedimos espacios cuando ellos lo fueron a buscar. Estuvimos muy unidos y esperamos la chance para poder salir rápido", agregó.