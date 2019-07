La dura crítica a Messi tras el fracaso en la Copa América: "Solo fue a caminar"  

Argentina quedó eliminada de la Copa América en la ronda de semifinales contra Brasil tras perder 2-0 en Belo Horizonte consumando así un nuevo fracaso.

Lionel Messi no tuvo su mejor campeonato pero el partido contra los brasileños fue el mejor la albiceleste pero a pesar de esto una voz autorizada como la Oscar Córdoba fue muy crítica con el desempeño de la 'Pulga'.



"Esta Selección le quedó grande a Messi. Se lo vio triste, cansado y preocupado. Fue a caminar la Copa América", aseguró el exguardameta de Boca Juniors.





Además, Córdoba comparó la actuación de Messi con competiciones anteriores en las que participó: "Al minuto 11 recién agarró la pelota y eso no puede pasar con alguien que intenta ser protagonista del equipo. En las anteriores no, pero esta Selección le quedó grande", repitió.



Y cerró: "La Selección Argentina mejoró en este partido, pero él no. El capitán tiene que animar al resto, y eso no lo vi".