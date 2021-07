¿Honduras campeón de la Copa Oro? Fabián Coito es contundente previo al partido contra Qatar

La Selección de Honduras se mide este martes ante Qatar por el liderato del Grupo D de la Copa Oro en el BBVA Compass Stadium de Houston, Texas. El entrenador Fabián Coito habló en la rueda de prensa sobre lo que espera de este encuentro, el llamado de Kevin López por el lesionado Elis y fue consultado si la Bicolor está para levantar el título.

¿Van por los tres puntos?

''El objetivo es lograr el mejor resultado, que es ganar el partido, pero no nos enfocamos en el resultado, sino en lo que vamos intentar llevar al campo, dominar el juego, y como consecuencia de ello sacar el resultado''.

Duelo contra Qatar

''Es una selección muy buena, diferente a las que habitualmente enfrentamos, será una buena experiencia, hay que concentrarse en la prepración del partido''.

¿Qué ha mejorado en relación a los otros partidos?

''En primera instancia, recuperar el físico de los futbolistas. Hemos tenido bajas, y por lo tanto las alternativas se nos han ido acortando. El principal objetivo es recuperar a los jugadores. Intentaremos limitar al máximo el potencial del rival y ver de qué manera le podemos hacer daño a Qatar''.

¿Kevin López llenará le vacío de Elis?

''Es un jugador de caraterísticas parecidas... profundo, veloz. Kevin ya ha estado con nosotros, conoce la forma de trabajar. Me parece una buena elección''.

¿Nos vemos campeones de la Copa Oro?

''Con las mismas posibilidades e ilusiones que tienen las otras selecciones. No nos distraemos en eso, es una ilusión, pero lo que debemos prestarle mucha atención es a la preparación y recuperación de futbolistas. No nos podemos distraer pensando en más allá, sino en cómo va respondiendo el equipo partido a partido''.

Las lesiones en la H

''Las lesiones deportivas son parte de todo esto. Estamos en una etapa de finalización de temporada y preparación de la siguiente, en un torneo tan exigente como lo es Copa Oro. Han habido múltiples factores porque han sido lesiones muy distintas y originadas en causas diferentes. No hay un criterio unico, solo la lástima de que los futbolistas no puedan estar para jugar con su selección al momento que vienen este tipo de torneos. Ojalá que no nos siga sucediendo y podamos terminar con todos los futbolistas que tenemos a la orden''.