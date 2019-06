La derrota de Honduras en el debut de la Copa Oro 3-2 frente a Jamaica, abrió el debuta en DIEZ-TV que se emite en el canal GO-TV donde se analizó cada uno de los puntos álgidos que mermaron el funcionamiento del cuadro patrio.

El elenco del programa fue crítico. Entrenador, jugadores, sistema de juego, actitud y sobre todo, sangre y orgullo, fue la falencia que hizo que el equipo hondureño mordiera el polvo en su visita a Jamaica.

Leer. ROMELL QUIOTO SE DEFIENDE TRAS ESTAR CON EL CELULAR

"Fue un primer tiempo para el olvido", analiza el exfutbolista Luis Guifarro quien también alabó el buen accionar de Rubilio Castillo quien ingresó de cambio y anotó el segundo gol ya en el epílogo del encuentro.

Por su parte, Jorge Fermán, periodista y productor del programa fue duro: "Me parece que es momento que nuestro fútbol salga de la mediocridad, esto es de país donde nos dan una bolsa de frijoles y le damos el voto a los políticos", dijo muy molesto.

El periodista Mario Vallecillo junto al exseleccionado hondureño y analista, Luis Guifarro.

Honduras ahora tiene que jugar contra Curazao en Houston. "Por el bien de nuestro fútbol hay que salir de la mentalidad corta en la que estamos", remata Fermán quien conoce muy bien a la Selección de Honduras ya que siempre le da cobertura a sus concentraciones.

Leer. ALBERTH ELIS DISPARA CONTRA LA CONCACAF Y EL ARBITRAJE

"Honduras tiene nueve partidos de no ganar en Copa Oro, esto no es hoy. Allí suceden muchas cosas alrededor de todo lo que ha sucedido", explicó el analista Gerson Vázquez que dijo que no importaba que no le dieran una entrevista pero iba a ser crítico.

"Los cambios le funcionaron mejor a Honduras que a Jamaica, Chirinos fue el revulsivo y para mí el mejor jugador de Honduras", explicó el periodista Mario Vallecillo, quien agregó que hay que jugarse la vida con Curazao.

Análisis DIEZ-TV: "Es momento que nuestro fútbol salga de la mediocridad"