Gustavo Matosas: "No conozco la especulación en los torneos cortos"

Gustavo Matosas, técnico de Costa Rica, ya vive el juego ante Bermuda en la segunda fecha de Copa Oro 2019 y adelanta que saldrá con sus mejores hombres.

Ver Calendario de la Copa Oro 2019

"En los torneos cortos no hay mañana, el día del partido voy a poner el mejor equipo, convencido de que salgan a buscar el triunfo. Nuestra idea es ganar todos los partidos, no hay otra, no conozco la especulación en los torneos cortos, mi experiencia como jugador y ahora como entrenador, es que en las competencias cortas no hay mañana, en cada partido te jugás la vida", contó.

El uruguayo confesó que conversará con el preparador físico y con los jugadores para ver cuál es el estado físico de los futbolistas de cara al partido de este jueves.

"A partir de ahora haremos los cambios necesarios. Es muy importante para el entrenador saber el equipo de memoria, porque en una competición corta precisás cambios que tal vez no son esperados o que son por fatiga".

Habló sobre el posible regreso de Bryan Ruiz y de la falta de gol de sus atacantes.

"En Costa Rica trabajamos en darle la misma carga de trabajo a todos, en estas competiciones lo mas importante es que cuando a un jugador le toque entrar este bien en el aspecto físico para que pueda rendir".

Sobre la sequía de sus delanteros. "Esa pregunta tiene dos partes, la primera que maravilla ser un entrenador que tiene laterales y volantes con goles, lo que todos queremos. Mas allá que los delanteros no hicieron goles, generaron muchos huecos y conflictos a la defensa rival. La única manera de mejorarlo es seguir trabajando, definir todo lo que puedan, concentrarse en que si queda una o dos concretarlas", cerró.