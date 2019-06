Carlos de los Cobos tras eliminación en Copa Oro: "Pagamos cara la falta de experiencia"

Carlos de los Cobos lucía desencajado, normal tras una vivir una fatalidad con la selección de El Salvador frente a Honduras.

La eliminación para la escuadra salvadoreña ha sido como un balde de agua fría para ellos, pues tenían todo en la bolsa para estar en los cuartos de final.

El técnico mexicano tenía toda la ilusión de llevar a El Salvador a los cuartos de final e intentar seguir avanzando en el torneo, pero lo que vivió contra Honduras fue una verdadera pesadilla.

"El partido lo dividiré en dos facetas, en el segundo tiempo cometimos errores muy puntuales y Honduras lo aprovechó", comenzó explicando.

De los Cobos aseguró que no le sorprendió el nivel que mostró Honduras en este partido. "Lo había dicho, ellos estaban fuera de la competencia y lógico, no es lo mismo jugar con presión, que algo liberado y lo demostraron".

Y añadió: "Sabíamos, se lo dije a los muchachos, el primer tiempo fue bueno, pero en la segunda mitad nos desordenamos. No me gusta que el equipo termine de la manera que lo hizo, pero es fútbol, son momentos, partidos situaciones de los que hay que sacar un aprendizaje.

El técnico salvadoreño se va de la Copa con el pesar de que no pudo alcanzar los objetivos que se había marcado. "Lamentablemente no conseguimos con lo que pretendíamos, veníamos con esa idea, el fútbol es a veces difícil, no tuvimos el manejo de partido que habíamos mostrado. Pagamos un precio por la falta de experiencia".