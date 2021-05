Manrique López, el hondureño detrás del éxito en los juegos que reúnen estrellas de fútbol en Estados Unidos

Manrique López es un hondureño que se fue hace más de 20 años a Estados Unidos y ha logrado conseguir el sueño americano. Ha logrado el éxito en la gran nación del norte. Es entrenador, empresario y trabaja en empresas que montan ligas en EUA.

La historia de Manrique es muy rica. Su trabajo le ha dado la posibilidad de estar cerca de las grandes estrellas del fútbol. Se dedica a organizar grandes eventos de fútbol y ha tenido la oportunidad dirigir a Ronaldinho en juegos benéficos en Estados Unidos.

Desde el próximo 17 de septiembre se llevará a cabo la Copa Internacional Independencia 2020 en la ciudad de Indianpolis, Indiana. Allí reunirá estrellas de renombre centroamericano en una competencia que estará desarrollándose durante tres días.

El profesor López nos cuenta cómo se ha ido abriendo espacio en este gran país. Cuenta que ha estado de cerca de los fundadores de la MLS, personalidades de la US-Soccer, federación de fútbol de Estados Unidos. Esto le ha valido la confianza de muchas personalidades del deporte, a las que reúne en eventos como el que habrá en Indianápolis.

¿Quién es Manrique López?

Nací en la ciudad de Nacome Valle y me vine a San Pedro Sula muy joven, a estudiar en el Modesto Rodas Alvarado de Chamelecón, allá tenía 14 años y tres años después me voy a estudiar al JTR, termino mi bachillerato. Mi hermano mayor había emigrado a EUA.

¿Cómo nace la idea de hacer este torneo internacional en Indianápolis?

Nosotros en los años que tenemos en esto, somos co-fundadores de ligas con mi socio, Milton Galván, igual con Francisco de Marco que fundamos ligas como la USL y al tener este recorrido, igual con el grupo que arma las Copas Telemundo, me nombró Manager y eso me ayudó. El año pasado hicimos la famosa Copa Latina de Miami. Tenemos un recorrido de formar ligas de desarrollo o semiprofesionales. Nosotros tenemos una licencia como entrenador de EUA; ahora estoy estudiando con Fenafuth y estoy sacando una maestría en competencias en la Universidad de Barcelona. Hay personas que imitan y no se capacitan, nosotros somos gente curtida.

¿Lleva mucho tiempo ligado al fútbol?

Estados ligados al fútbol, dirigiendo desde 1995 como entrenador, me retiro de jugar fútbol debido a un accidente. El fútbol es mi pasión y a la edad de 20 años tras ese accidente quede en sillas de ruedas en la industria de la construcción. Saque la licencia y comencé a dirigir en las ligas centroamericanas, colombiana, hondureña en el sector de la Florida. Allá dirigí al Real España, América de México, Real Honduras y allá arranca mi aventura a la edad de 20 años.

El entrenador Manrique López junto a la ex estrella del Barcelona, Ronaldinho en los Estados Unidos.

Le he visto fotos hasta con Ronaldinho y muchas personalidades

Uno siempre tiene que darle la gloria a Dios. Lo que hemos logrado o lo que hayamos logrado es por gracia de Dios. Él nos ha llevado a conocer personas y tener enlaces. Siempre digo que cuando pongo primero a Dios en todo, Dios nos puede llegar a conocer a quien quieras y poder sentarte con reyes. Sería soberbio si digo que tengo todo. En el 2017 dirigí la selección de Brasil con Ronaldinho y recientemente en Atlanta a la de México contra Honduras. Soy un siervo de Dios que me ha permitido tener amigos en Sudamérica, Europa y me siento muy afortunado.

¿Quienes son sus amigos?

De mi generación amada de las que ha pasada por selecciones, considero mis amigos a Ramón Maradiaga, Gilberto, Palanca Mendoza, Javier Toledo, Tile Arzú, Porfirio Betancur que lo vi en 2021, David Bueso, Tony Laing, Macho Figueroa. Gocé de la amistad de todos, pero a algunos les perdí la pista porque me vine a Miami. Luego viene la generación de Obando, Arnold Cruz, Alex Pineda Chacón, Robel Bernárdez. Cada generación me ha dejado algo. Luego extranjeros amigos como Luis Cornet, Álvaro Izquierdo. Ahora los más jóvenes como Wilson Palacios, David Suazo, Rambo, ellos me ven como el profe. Igual tengo comunicación con Alberth Elis, Quioto, Lozano y me siento bendecido.

¿Quién ha sido su mentor?

Fue en 2003, que lo vi por última vez en Honduras, fue José Enrique “La Coneja” Cardona. Son muchos mis amigos, mis hermanos. Si digo otros, bueno… como la generación del Platense como Mauricio Figueroa… He tenido la suerte que desde que tengo cinco años estoy vinculado al fútbol en donde nací en Nacaome, Valle. Tengo 45 años de andar en el fútbol.

Manrique junto al Co-fundador de la MLS, Francisco de Marco y en la otra con el presidente de la US-Soccer, Carlos Cordeiros, dos personalidades que son sus amigos.

¿Qué es el fútbol para usted?

Cuando era chico y encontré el primer balón de fútbol en mi pueblo siempre era el que llamaba a los chicos y armaba los marcos. Lo primero en mi vida es Dios, mi familia y el fútbol. El fútbol es mi vida. Le he pedido a Dios que el día que muera esté en una cancha trabajando, que me levanté de allí, es mi vida, es lo que más amo.

Está esperando los partidos de la Selección en las eliminatorias…

Cuando vives lejos aprendes a amar a tu patria, a la Selección. Yo la amo. Yo he manejado desde la Ciudad de Miami a Los Ángeles tres días para verla. Cuando le ganamos a EUA manejé de Miami a Washington, prácticamente en el baúl del carro y ese fue uno de los días más felices de mi vida. Ese día cuando llegamos los americanos dejaron meter a los americanos y a nosotros los hondureños nos metieron de cuartos, todo el público hondureño. Cuando cantamos el himno le dije a mi familia, vas a ver lo que vamos a ver. Cuando Noel Valladares paró aquel penal, le dije, gracias por hacerme feliz.

¿Siempre es cercano a la Selección de Honduras?

Del proceso de Pinto fue la única selección que no me acerqué y no fue porque tenga algo contra Pinto, pero algunos jugadores me preguntaron si iba a ir a verlos en La Florida antes del juego para la EUA, pero yo estaba trabajando con el Naple United. En la actual está mi amigo Miguel Falero, es uno de los más preparados. Igual tengo una amistad con el profesor Arnold Cruz, con Fabián Coito no me he sentado ahorita. Con respeto te puedo decir es que volvimos a la vieja escuela uruguaya que nos hizo jugar como en los 90, se puede decir que si le permiten trabajar a este cuerpo técnico, hay un 80% de que representamos.