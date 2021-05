Jason Kreis, DT de la Sub-23 de Estados Unidos: "Deberíamos de sentirnos afortunados porque Kervin Arriaga esté suspendido"

Lo que es infortunio para unos, es alegría para otros, y es que así lo transmitió el entrenador de la selección preolímpica de Estados Unidos, Jason Kreis, sobre el hecho que Kervin Arriaga no disputará con Honduras las semifinales ante ellos el domingo debido a su suspensión por acumulación de amarillas.



El entrenador de las barras y las estrellas confesó en conferencia de prensa cuales son los jugadores del combinado nacional que le sorprenden más, destacando el talento de los volantes y delanteros catrachos, junto al completo nivel futbolístico del ya mencionado Arriaga.



Además, dejó en claro que no existe presión respecto al juego y que el conjunto hondureño no cuenta con más experiencia que ellos ya que es un equipo distinto al de los procesos pasados.





Lo que dijo

“En mi punto de vista no creo que Honduras tenga más experiencia que nosotros en esta situación porque los equipos que están hoy presente son completamente distintos a los que jugaron la edición anterior hace cuatro años. No es como que “esta Honduras” ha ido a los últimos tres Juegos Olímpicos, ya que es un nuevo equipo que clasificar de nueva cuenta a la competición tal como nosotros. No hay ventaja alguna”, inició el estadounidense.

“Será un gran juego donde intentaremos hacer cualquier cosa para ganar, creo que será un partido igualado ya que son un buen equipo. Han ido creciendo en los últimos encuentros y eso lo dejaron en claro contra Canadá donde realizaron su mejor presentación en el torneo. Además, mostraron que son extremadamente peligrosos”, continuó.

Honduras ha encajado dos goles y anotado cinco en sus primeros tres juegos en el torneo preolímpico disputado en Guadalajara. "Honduras tiene buenos jugadores como Edwin Rodríguez en el centro del campo, el capitán Denil Maldonado y Kervin Arriaga, quien está suspendido para este encuentro por lo que deberíamos de sentirnos un poco afortunado de que no juegue. Vimos también a Rigoberto Rivas quien recién llegó de Europa y se nota que es un gran jugador con mucha inteligencia. De igual manera Alejandro Reyes mostró en el último juego que es un elemento bastante influyente en la ofensiva. Los centrales también muestran bastante experiencia y se comunican mucho, por lo que esperemos un gran reto mañana por la tarde”, declaró el estratega.

El capitán del combinado norteamericano, Jackson Yueill, también comentó sus impresiones respecto al juegos, donde esperan una semifinal vibrante. De igual manera, el mediocampista de San Jose Earthquakes destacó las virtudes de los jugadores catracho.



“Esperamos un juego tenso, Honduras es un equipo muy agresivo arriba y tiene calidad. Ostentan de jugadores que conducen muy bien el balón por lo que trataremos de minimizar sus oportunidades. Los defensores y mediocampistas son muy sólidos. Lo más importantes en este encuentro será la intensidad y el orden”.



“Vimos todos sus juegos en la fase de grupos, tienen un equipo aguerrido y cuentan con bastante movilidad en la ofensiva. Creo que encontraremos dificultades con los delanteros, los extremos también son muy rápidos. A pesar de la ausencia de Arriaga, son un gran equipo”, cerró el capitán.