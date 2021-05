Rambo de León aclara por qué no lo dejaron entrar a EEUU: “Dentro de seis meses se hace la renovación de mi visa”  

El exjugador del Reggina, Parma, Genoa y Fiorentina de Italia, Rambo de León, se ha convertido en un cazatalentos y ha estado colaborando en una visoria que están haciendo entrenadores del Pachuca en Honduras, dice que se ha sorprendido porque hay mucho material en Honduras que todavía no se ha descubierto



En entrevista con DIEZ, Rambo, aprovechó para aclarar la polémica sobre la retención de su visa cuando intentó ingresar a Estados Unidos la semana anterior y cómo ha quedado su situación migratoria en el país del norte, donde dice, tiene los planes a futuro.



¿Ahora sos cazatalentos, has visto buen material donde has estado?



Hay bastante, los animo a los otros chicos que se pongan las pilas. Estaré en otras partes del país observando y buscando en un proyecto importante en el cual la empresa italiana quiere lo mejor de Honduras porque cree por lo que uno hizo en Italia y allí vamos buscando muchos chicos que necesitan esta oportunidad.



¿Qué es lo que mirás en el futbolista hondureño?



El saber ver un chico que filtra bien una pelota, que sabe hacer una diagonal, que le pega de primera, cuando tiene que driblar tiene que hacerlo, salir sencillo y seguro, levantar la cabeza, cubrir su balón, saber hablar que es importante. Sobre todo, tener actitud que es lo importante.

¿Te vas a convertir en cazador de talento o seguirás con tu sueño de ser entrenador?



Voy a ser entrenador, gracias al señor. Voy a seguir con los cursos esperando el título C, luego comenzar el B, y venir mi idea es ir a una segunda división como asistente, ir de a poquito.

Rambo de León se prepara para ser entrenador y poco a poco va ganando experiencia en su nueva etapa. FOTO: Mauricio Ayala.



¿Qué posibilidades tendrás de estar entrenando próximamente?



Estamos tocando puertas y la idea es comenzar a hacer experiencia como asistente, ir dejando huella, y como persona, que los chicos sepan que la humildad y la disciplina es importante para poder triunfar.



¿Ya te retiraste de las canchas Rambo y lo has hecho en silencio?



No, no, yo sigo latente y combatiente, pero mi mentalidad está como entrenador, estoy descubriendo chicos porque si no lo hago yo nadie lo hará, todo con el apoyo de directivos, academias, entrenadores, presidentes y saber que estos chicos tengan oportunidad. Ya he descubierto alrededor de 30 jugadores en Trujillo, Ocotepeque, y van a ir llegando. Allí para esta visoria del Pachuca el profe Enrique Amador escogió 35 y los demás chicos necesitan mayor aprendizaje, pues las academias aquí están un poco inmaduras y unirse para que tenga dificultad para escoger.

¿Tú fuiste a México de 19 años y me imagino que estos visores del Pachuca saben de tu trayectoria y que les puedes escoger buen talento?



Saben quién soy, saben que tengo conceptos porque en México se manejan mucho y ellos me hablaron de eso, me imaginé que me dirían ciertas cositas y claro, uno tiene que aceptarlo con humildad. En primer lugar, el jugador tiene que presentarse con tenis, calcetas altas, chimpinilleras y son cosas que algunos colaboradores no les dijeron.



SU CASO DEL VISADO



¿Cómo está tu tema del visado que vimos que recientemente no te dejaron entrar a Estados Unidos, qué pasó?



Perdí el vuelo por el interrogatorio y mi visa se va a vencer, lastimosamente me quedé cinco meses en Estados Unidos porque como ustedes saben, los aeropuertos quedaron destruidos por los huracanes y no podía aterrizar en ninguna parte y ellos pensaron que me quedé y no, no no. Revisaron mi celular y vieron que no había nada, no había trabajado, gracias al señor estoy tranquilo.



Dentro de seis meses se hace la renovación de mi visa porque el permiso de Estados Unidos es de seis meses, aparte, yo estuve allá alrededor de cinco meses que fue muy rápido y perdí la oportunidad de estar con la gente de Austin, Texas. Pero estoy sereno, más que todo yo estoy metiendo documentos para el permiso de trabajo porque quiero irme a trabajar como técnico allá y tener esa bendición, esa conexión con los chicos e incluso con la empresa italiana, ver sudamericanos, para recomendarlos en Italia que es la empresa que se está trabajando.



¿Es cierto que se te haya cancelado la visa?



No no, son cosas que pueden pasar hermano, pero gracias a Dios no pasa nada, yo estoy tranquilo, soy transparente. En el interrogatorio les dije que yo desde 1997 entro a Estados Unidos.





¿Cuántos sellos tienes en tu pasaporte?



Uff, imagínate, he cambiado cuatro pasaportes de tanto viaje, incluso vieron que tenía viajes a Singapur, Australia, Tailandia, Italia, Corea, Japón, que Francia



Sudáfrica…



No, eso fue en el pasaporte viejo, imagínate, son los viajes que me he tirado en los últimos años, gracias a Dios estoy tranquilo.



¿Entonces tenés planes de volver a Estados Unidos?



Claro que sí, pero ahora estoy enfocado en este proyecto acá después vamos a volver a Estados Unidos más enfocados.



¿Te gusta mucho la idea de trabajar de visor de talentos en Estados Unidos?



Es que allá se trabaja ordenadamente pero no hay mucho talento y aquí la diferencia es que hay talento, pero no hay orden. Hay que librar muchas cosas.