Atlanta, Nashville, Tampa y Chicago: calendario de partidos de las Leyendas de Honduras en Estados Unidos

Aquella generación dorada de la Selección de Honduras rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002 todavía nos trae mucha nostalgia y nos remueve las emociones, ya que fue uno de los equipos que mejor jugaba al fútbol, pero que lamentablemente no logró el soñado boleto.

Cómo olvidar los grandes momentos que nos hicieron pasar jugadores como Carlos Pavón, Tyson Núñez, Samuel Caballero, Noel Valladares,José Luis "El Flaco" Pineda, Wilson Palacios y muchos más, a quienes solo les faltó conquistar aquella clasificación a ese mundial.

Hoy, la mayor parte de todo esos futbolistas se mantienen unidos, como una familia; algunos viviendo en Estados Unidos y otros en Honduras, pero que juntos han creado un grupo denominado las "Leyendas de Honduras".

Este equipo de Leyendas, el cual goza de mucha admiración por la afición. organizan varios partidos durante todos los años para compartir con los aficionados y también entre ellos.

En este 2021, las Leyendas de Honduras ya tienen pactados cuatro enfrentamientos, la mayoría en este próximo mes de mayo.

Atlanta, Nashville, Tampa y Chicago, son las ciudades en Estados Unidos donde se estarán presentando para disputar estos encuentros amistosos donde muchos catrachos aprovechan para tomarse fotografías con estos exfutbolistas que defendieron la camisa de la Bicolor con mucho orgullo.

El 7 de mayo, las Leyendas de Honduras se enfrentarán contra las Leyendas de Guatemala en Atlanta.

CALENDARIO DE PARTIDOS

Leyendas de Honduras vs Leyendas de Guatemala

7 de mayo en Atlanta

Silverbacks Stadium



Leyendas de Honduras vs Leyendas de Guatemala

8 de mayo en Nasville



Leyendas de Honduras vs Leyendas de Tampa

22 mayo en Tampa



Leyendas de Honduras vs Leyendas de México

21 agosto en Chicago





¿Quiénes integran las Leyendas de Honduras?