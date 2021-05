La Copa Houston Sub-23 ya tiene sus reglamentos y fecha de realización

La Copa Houston Sub-23 se desarrollará el domingo 6 de junio de 2021 en el complejo deportivo Parque Azteca en la 718, Aldine Mail Route, Houston, TX.



Este campeonato está conformado por ocho equipos en su mayoría de Houston, los cuales se eliminarán entre sí, los encuentros de esta octagonal se disputarán en dos canchas alternas.



El sorteo de la copa Houston Sub-23 se realizará el miércoles 26 de mayo en el local de VIP Barber Shop en el 120 E. Little York Houston, Tx 77076.



Los equipos participantes pagaron 1,250 dólares por inscripción y la recompensa para el ganador será de 10,000 verdes. El monarca de este campeonato, además del premio en efectivo, se llevará medallas, trofeo y las camisetas de campeones deL octagonal VIP.

Estos son los equipos que participarán en la Copa Houston Sub 23 y lucharán por llevarse el premio





Los partidos tendrán dos tiempos de 35 minutos cada uno, los ganadores de cada llave conocerán a sus rivales a través de un sorteo.

"Vamos a verificar las identidades con una máquina especial, no quiero ningún jugador mayor de 23 años, si un equipo incumple, será descalificado", manifestó Javier Oyuela, el organizador de esta competencia.



"Para mi está copa significa mucho porque abrirá las puertas para que miren a los jóvenes de varios estados. En Estados Unidos se realizan torneos con jugadores profesionales, pero nosotros queremos que los jóvenes con talento puedan ser observados", señaló el empresario.

Y agrega: "De aquí pueden salir grandes prospectos, no me interesa el dinero, he mandado muchachos a que hagan prueba a equipos como el Houston Dynamo y Dallas FC con mi propio dinero, lo que me interesa es apoyar", concluyó.

Oyuela es originario de Liure, El Paraíso, pero llegó a Houston en 1999 y manifiesta que su pasión ha sido respaldar a la juventud de esta ciudad.

"Es un placer apoyar a los adolescentes y participar en proyectos deportivos, sobre todo aportar a que los niños tengan como recrearse mediante el fútbol y no piensen en cosas malas como los vicios y drogas", señaló el hondureño.



El catracho habló de la amistad con el empresario Julio Roa, a quien considera una persona fundamental en el desarrollo del deporte en Estados Unidos, pues ha organizando múltiples campeonatos de soccer y ahora lo hace en el torneo Copa Mariachi, denominado "el mundial amateur" y que dado mucho de qué hablar.