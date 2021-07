Sorteo de la Tampa Florida Cup 2021: Definidos los grupos y emparejamientos del torneo

El pasado viernes 16 de junio se realizó el sorteo de la Tampa Florida Cup, celebrado en la casa de Ángel Castro, organizador del evento, dejando definidos los cruces y grupos de los equipos que participarán en el torneo.

Los partidos se jugarán el sábado 24 y el domingo 25 de julio del 202 en el complejo Wayland Eugene Nelson en Tampa, Florida y tendrá 38 mil dólares en premios.

La semana anterior se dieron a conocer los 12 clubes que participarán en el campeonato, y contará con la presencia de dos clubes de New Orleans, dos de Jacksonville, uno de Miami, uno de Alabama, uno de Sarasota, dos de Bradenton, uno de Pinellas, y dos de Tampa.

El primer día del torneo tendrá una fase de grupos, mientras que el domingo los equipos clasificados jugarán los cuartos, la semifinal y la final en llames por eliminación directa.

GRUPOS DE LA TAMPA FLORIDA CUP 2021

Grupo A: Atlético Olanchano, CD Marquense, Chivas Alabama

Grupo B: Olimpia Nola, Jax Lions FC, Red Bul's

Grupo C: Sonsonate FC, Borussia Nola, Acapulco Dry FC

Grupo D: CD Águila, Tigres FC, Blaze FC

LA FASE DE CLASIFICACIÓN EXPLICADA

De los 12 equipos en competencia, quedará eliminado el último lugar de cada grupo, y clasificará el primero y segundo lugar a una fase de cuartos de final donde será eliminación directa.

CRUCES EN CUARTOS DE FINAL EN LA TAMPA FLORIDA CUP

En cuartos de final el ganador del grupo A se medirá al segundo del grupo, el segundo del grupo A enfrentará al primero del B, mientras que el ganador del grupo C se verá las caras al segundo del D, para cerrar los cuartos con el ganador del grupo D enfrentando al segundo del C.

El primero y segundo lugar clasifican a cuartos de final a una fase de eliminación directa.

CRUCES DE LOS EQUIPOS CLASIFICADOS

1A vs. 2B

2A vs. 1B

1C vs. 2D

1D vs. 2C

Este torneo contará con la participación del vigente campeón de la Copa Mariachi, Chivas Alabama quien arrancará l torneo jugando su primer encuentro contra Atlético Olanchano, en lo que será la inauguración del torneo.