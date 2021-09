Cruces definidos: Así se jugarán los partidos en la décima edición de la Copa Flores en  Brentwood

Alisten las gargantes, los uniformes, los botines y el billete porque la décima edición de la Copa Flores arranca este miércoles 8 de septiembre.

Brentwood State Park es la sede designada para disfrutar de esta emocionante copa que se estrenará con el duelo entre Huntington vs Coroban a partir de las 8 de la noche, hora de Nueva York.

Esta copa, que tiene un premio de 10 mil dólares para el campeón y 5 mil para el subcampeón, se realizará en memoria del padre de Miguel Flores, presidente y fundador del torneo el cual es organizado en esta ocasión por el popular Manuel Contreras, más conocido como "Ráyelo".

El último campeón de la Copa Flores fue el NY León en 2019, por lo que en este 2021 tendremos un nuevo monarca. En 2020 no se jugó debido a la pandemia del Covid.

CALENDARIO DE PARTIDOS

Septiembre 8: Huntington vs Coroban

Septiembre 10: Vista Hermosa vs San Lucas



Septiembre 15: Motagua vs CD Jalapa



Septiembre 17: NY Contour vs CD Saprissa