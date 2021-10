Tegucigalpa FC y Atlántida Old Boys jugarán la final de la Liga Catracha de Miami

Este domingo 3 de octubre se jugará la final de la Copa de la Liga Catracha de Miami entre los equipos Tegucigalpa FC y Atlántida Old Boys en la cancha Boys & Girl, ubicado en la 10915 nw 14 ave nw Miamo FL 33167. El equipo de la capital dejó en el camino en las semifinales al Social Sol, mientras los del Litoral-Atlántico vencieron al Juticalpa el pasado fin de semana.

Este domingo culminará el torneo que contará con un partidazo entre los dos mejores equipos del campeonato que lucharán por el campeonato.

Un total de 16 equipos participaron en la Liga Catracha de Miami que comenzó en el mes de julio y en la primera ronda se dividió en dos grupos de ocho equipos. En cada uno clasificaban a la siguiente fase los primeros cuatro del grupo A y B.

Precisamente los equipos finalistas ganaron sus respectivos grupos y superaron las fases de cuartos de final y semifinal y ahora están a 90 minutos de tocar la gloria.

El ganador del torneo se llevará la cantidad de 6 mil dólares, mientras que para el subcampeón son 2 mil.



DESTACADOS JUGADORES



En la Liga Catracha de Miami participan destacados exjugadores de Honduras como también otros de talla internacional. Entre los reconocidos está Alan Gerome, guardameta del equipo Catacamas y ex seleccionado de Haití, quien durante esta temporada fue el menos goleado.



Otro de los exfutbolistas de la Liga Nacional de Honduras que participa es Oscar Durón, ex del Necaxa y Marathón y quien es el campeón goleador del torneo. También Odis Borjas, ex del Platense y Real España y que milita en el equipo finalista de Atlántida Old Boys.



Uno de los grandes compañeros de Borjas en el conjunto es la "Foca" Bernárdez con quien podría podría levantar el trofeo este domingo.



En el plano internacional también destacan jugadores como Daniel Navas, ex jugador del Girona de España y juega para el Tegucigalpa FC, que busca obtener el título; Santiago Arango del equipo Atlántida jugó en la primera división del fútbol de Colombia.