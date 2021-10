Juan Lomeli: “Todos los equipos se están armando hasta los dientes por llevarse la Copa Turkey’’

Uno de los torneos más llamativos y esperados en el futbol amateur de los Estados Unidos está a punto de hacerse realidad y se trata de la Copa United Turkey, la cual se realizará el próximo 25 y 26 de noviembre en el complejo Silverbacks de la ciudad de Atlanta, Georgia.



Esta Copa tiene un ingrediente espectacular y es que se entregará el mayor premio económico en un torneo amateur en los Estados Unidos. Será nada más y nada menos que de 175 mil dólares.

En la categoría A se entregará 105 mil para el campeón y 45 mil para el subcampeón. Además habrá una categoría B en donde al primer lugar se quedará con 20 mil dolares y 5 mil el segundo

DIEZ charló con Juan Lomeli uno de los principales organizadores del torneo y nos detalló cómo surgió la idea de realizar esta primera edición de un torneo tan importante.



¿Cómo nació la idea de organizar la Copa United Turkey?

‘Fue por Hugo Gómez, quien es de nacionalidad guatemalteca, él fue el de la idea original. Tenía el panorama claro de lo que se necesita para crear una copa con credibilidad. Entonces nos sentamos a platicar y acordamos en una fecha donde todos estén libres y es el "Día de Acción de Gracias" o como se le conoce; Día del Turkey (pavo). Otro de los organizadores es David Hodges, un afroamericano que apoya mucho el fútbol. Así que nosotros tres nos metimos de lleno con este lindo proyecto.



¿Cuántos equipos van a estar participando?

En el fútbol 11 son 32 equipos, el formato será en fase de grupos, clasificarán dos a la siguiente fase que será octavos, cuartos, semifinal y final. Gracias a los patrocinadores, el precio de la inscripción bajó de 6 mil a 4 mil dólares y hay más posibilidades de que los equipos participen.Hay otros 32 equipos pero jugarán 7 contra 7 y será a muerte súbita. Aquí la inscripciones solamente son de mil dólares’.



¿Qué otras actividades se estarán realizando en la Copa United Turkey?

Habrá música variada, un DJ reconocido que ponga música de todos los géneros; marimba para los guatemaltecos, mariachi para los mexicanos y punta para los hondureños. Tendremos a alguien que hará exhibición y malabares con el balón. Tendremos las famosas micheladas que es una bebida muy de los hispanos para que puedan disfrutar.





Lomeli, quien también estuvo al frente de la "Copa de Abogados" en Atlanta a principios de año y que fue todo un éxito, nos comentó también lo difícil que es organizar este tipo de campeonato en los Estados Unidos



‘’Valoramos un poco más estar con los nuestros, el fútbol es una actividad que se puede seguir realizando, quizás no con mucha gente, pero creo que debemos valorar el deporte. Atlanta es una de las mejores ciudades en el fútbol amateur, esta Copa es la prueba de ello. Estamos trayendo negocio a hoteles, restaurantes, se siente bonito que el deporte nos está uniendo a todos’’ expresó.



Sobre la participación de figuras del fútbol a nivel internacional, se reservó y no dio los nombres pero adelantó que estarán jugadores de mucha calidad:



‘’Es una ciudad en la que hay gente de diferentes nacionalidades, no solo hispanos, también estarán gente africana y asiática. He visto a hindúes, árabes. Todos los equipos se están armando hasta los dientes por llevarse la Copa Turkey. Lo lindo de este torneo es que de quien menos esperas es el que gana el torneo. Al final del día todos somos hermanos y nos damos la mano’’.



Además, añadió: ‘’Hay bastante jugadores profesionales, no puedo revelar los nombres porque mi trabajo no me lo permite, pero te puedo decir que hay jugadores de la selección de Guatemala que están planeando venir a Atlanta para el torneo, Al igual que México, Colombia y Honduras’’.

¿Es un reto organizar un torneo en el fútbol amateur en los Estados Unidos?

El reto es muy grande, es de bastante trabajo, lleva tiempo de preparación y dedicación. Cuando llegue el momento de que se entreguen esos 175 mil dólares de premio se sentirá ese alivio, ese peso de encima , entregar los trofeos y reconocimiento. Son cientos de personas que están detrás del equipo de trabajo para hacer realidad este torneo. Los últimos días duermes pocos cuando va llegando el torneo, pero la satisfacción que el fútbol trae de que conozcan algún lado y te digan a ese muchacho yo lo vi y organizó la Copa, se siente muy bien que la gente te reconozca.

Llamado para los que aún no se han inscrito al torneo.

Pueden comunicarse directamente conmigo personal a cualquier hora que me llamen les voy a contestar, no tengan vergüenza ni pena. Atlanta es una ciudad futbolera y créanme que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos.