La Copa Lazarotty inaugurará el 2022 la temporada de fútbol amateur en Estados Unidos

El fútbol amateur de los Estados Unidos no descansa y ya tendrá actividad en el arranque del 2022. La primera edición de la Copa Mini Lazarotty es una realidad y será los días 22 y 23 de enero por el premio de 20 mil dólares en el Milander Park en la ciudad de Miami.



Para los ganadores del certamen, el galardón económico será de 16 mil dólares y para el segundo lugar, 4 mil.



El torneo está diseñado para un máximo de 24 equipos y un mínimo 12. El día sábado 22 se jugarán una fase de grupos de tres equipos y el domingo 23 en la segunda ronda a eliminación directa, cerrando con la final.



El campeonato se realizará en dos canchas, una en el estadio que es el Milander Park y el otro está detrás del inmueble.

ASÍ SE CONSTRUYÓ LA COPA LAZAROTTY



El organizador del torneo, Lazaro Díaz, detalló a DIEZ cómo nació la idea de armar un torneo de fútbol amateur en las tierras de Tío Sam y nos cuenta desde hace cuántos años está involucrado en este tipo de competencias.



"El nombre de la Copa es por mi apodo que mi mamá me puso cuando tenía unos 20 años. Varias personas me habían dicho que hiciera una Copa así. Antes había una que se llamaba la Copa Latina y era muy popular pero ya no se hace", nos comenzó diciendo Lázaro, quien se animó después de ver la Copa Mariachi y la Copa de Abogados a la que llegaron equipos desde otros estados lejanos.



El nacido en Estados Unidos, pero con sangre colombiana por su familia, dice que él fue el primero en sacar un equipo de Miami a jugar torneos de 100 mil dólares. Ahora construye su primera copa y ya sueña en grande.



"Desde los 6 años estoy metido en una cancha de fútbol, iba todos los domingos al campo. Cuando cumplí 19 años me lancé a hacer mi propia liga y es Miami United Soccer League desde 2002. Hasta el momento he realizado 80 torneos y Ligas. Comencé con ocho equipos".



Lázaro adelantó que la posible fecha del sorteo para la fase de grupos del torneo aún no está confirmada pero se espera que sea entre el 10 y 12 de diciembre.