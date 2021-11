Entrevista con Julio Roa. "La Copa Mariachi es la única que ha llenado un estadio a nivel amateur en Estados Unidos"

La Copa Mariachi es sin duda el torneo más grande y popular del fútbol amateur de los Estados Unidos y ahora ya se prepara para la novena edición que será el 4 y 5 de junio del 2022 en Atlanta



El organizador de la copa, el mexicano Julio Roa, charló con DIEZ y brindó detalles de las novedades que tendrán, pero también charlamos sobre el futuro del fútbol amateur en Estados Unidos.

¿Siente que la Copa Mariachi es la que revolucionó el fútbol amateur en Estados Unidos?

Si, claro. Fue la que revolucionó y hasta es el momento es la copa más grande y es la única que ha llenado un estadio a nivel amateur en el fútbol de Estados Unidos.



Después de Copa Mariachi, ¿Cuál cree que es la copa más popular?

Hay una copa que me gustó bastante que se hace en Houston, es la Copa Horizon.

¿Cómo ve el futuro de las Copas en Estados Unidos, con preocupación o con optimismo?

Muchas copas van a desaparecer porque prácticamente todas las copas que ha hecho han perdido dinero y creo muchas de estas copas solo quedarán unas o tres copas, ahorita hubo demasiadas.





¿Es más querido que odiado Julio Roa en el fútbol amateur?

Yo creo que soy más querido, a donde voy la gente me saluda, me piden fotos, conviven conmigo. Talvez soy odiado por envidia, pero con la mayoría de la gente que me he relacionado, llevo una buena amistad.



¿Cuál es la mejor y peor experiencia que ha tenido organizando copas?

La peor fue cuando llovió en Atlanta, llegué a pensar que se iba a cancelar porque hubo una inundación y fue en una noche, los carros quedaron bajo agua y al día siguiente me avisaron que se había cancelado el evento por unas horas, hasta que los convencí de que se terminará la Copa. La más bonita experiencia fue ver el estadio lleno este año en la ciudad de Atlanta en la final de la Copa Mariachi y fue un sueño que tenía y se hizo realidad.



¿Cuáles son los proyectos que tiene en los próximos meses?

Tenemos una "Copa Mariachi Veteranos", vendrán muchos ex jugadores profesionales, incluyendo de Honduras. Muchas leyendas. Se jugará el 15 y 16 de enero.



¿Cuál es su top 5 de los mejores clubes a nivel amateur actualmente en USA?

Claramente el mejor es Chivas Alabama, le sigue Morelia, Horizon, Hernández United y Atlético Nacaome. Pero hay bastantes equipos que están a un buen nivel.

¿Quién es el dueño de equipo que más ha invertido en Copa Mariachi?

Es del Atlético Nacaome, Julio Urbina, un apasionado del fútbol. El equipo que conforma son prácticamente jugadores profesionales de Honduras y aprovecho para felicitarlos por ganar recientemente la Copa de Campeones en Carolina del Norte.

¿Qué cosas nuevas trae esta nueva edición de la Copa Mariachi?

Ahorita vamos a dar un regalo al dueño del equipo campeón, un anillo de diamantes que dirá "Champions 2022 Copa Mariachi", es algo muy innovador. Tenemos una cadena de televisión muy reconocida que va a transmitir la final y habrá música con un conjunto de artistas. Algo que nunca hemos hecho; premio de 10 mil dólares al mejor artista a nivel nacional en donde participarán de Atlanta, Houston y de varias ciudades. Prácticamente habrá un concierto dentro de la Copa Mariachi con pantallas gigantes. No sólo será fútbol, también música, juegos, payasos y cómicos, prácticamente lo que es una feria estilo México, será algo muy bonito. Los precios serán los mismo de siempre; 20 dólares adultos y los niños entran gratis.

Julio Roa y su esposa compartieron con Ronaldinho recientemente en Atlanta, donde el crack brasileño llegó para participar en la copa que lleva su nombre.





¿Qué mensaje le da a todos los organizadores de Copas?

Tenemos que prepararnos con tiempo. Muchos equipos al final no se presentan a jugar, hay que organizarse bien para que se hagan un buen espectáculo porque muchos torneos últimamente prometen que van a dar cierta cantidad de dinero de premio y a la hora no lo dan porque tal vez no llegó el equipo que se pensaba. De repente quieren tener 20 equipos en el torneo y al final solo llegan 10, entonces tienes que prepararse con tiempo y asegurar que vayan los equipos que prometen.



¿Cómo ve Julio Roa la Copa Mariachi en unos cinco años?

La veo con grandes patrocinadores. Es lo que estamos buscando actualmente para seguir creciendo.



¿Cuál es el mayo sueño que tiene como organizador de Copas en EUA. Qué quisiera lograr?

Quisiéra llegar a tener grandes patrocinadore, no depender de la entrada del público, sino tener gente del área comercial que nos ayuden con los patrocinadores y que sean fuertes para que sea más reconocida la Copa Mariachi.