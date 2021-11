Campeones: Romero FC conquista Atlanta al ganar la Copa Turkey en las dos categorías

Romero FC se consagra campeón de la primera edición de la CopaTurkey al vencer en la final al favorito Chivas Alabama en la tanda de penales luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario en el complejo Silverbacks en la ciudad de Atlanta, Georgia.



En un partido muy disputado en los 90 minutos, ambas escuadras jugaron con todo su arsenal en busca del gol no llegó en el tiempo reglamentario en un emocionante choque y cumpliendo las expectativas en la final.



El equipo Romero FC ganó 2-1 en los lanzamientos desde los once pasos siendo el guardameta la figura para superar a uno de los pesos pesados del fútbol amateur de los Estados Unidos, quien era de los fuertes candidatos a llevarse el trofeo.



Romero, equipo que hizo pesar su localía, ya que es un club de Atlanta, no solo se llevó el primer lugar sino que también establecieron una marca impresionante, siendo monarcas con la portería invicta al no encajar goles en el campeonato.



CAMPEÓN DOBLE



Romer no sólo ganó la categoría A que tenía un premio histórico de 105 mil dólares, sino que también logró coronarse en la categoría B, que también tuvo la Copa Turkey, con un valor de 20 mil verdes y así llevarse a su casa la suma total de 125 mil dólares



Por su parte, Chivas Alabama, que obtuvo el segundo lugar, se llevó el premio de consuelo de 45 mil dólares.



Aunque esta vez no pudo coronarse, el equipo de Chivas Alabama cierra un año exitoso en el fútbol amateur de Estados Unidos, ya que ganó tres títulos y fueron la Tampa Florida Cup, la octava edición de la popular Copa Mariachi y el más reciente la Copa Ronaldinho hace un par de semanas.



La Copa Turkey fue una de las más esperados de este año ya que ha sido el torneo de fútbol amateur con el premio monetario más grande y se entregó nada más y nada menos que 175 mil dólares en total para los campeones y subcampeones de las categorías A y B.