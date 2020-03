¡Todos encerrados! La legión hondureña por el mundo sigue en parón y una cuarentena obligada

Aislados, en cuarentena y, lo menos importante a estas alturas, sin tener actividad. Los días de coronavirus están siendo así para los legionarios hondureños en Europa y el mundo entero.

Desde España hasta Italia. Pasando por Portugal y Colombia para llegar a la MLS de Estados Unidos. El planeta está siendo puesto a prueba y la 'bonita' ha detenido su caprichosa marcha.

El fútbol está detenido y cada futbolista catracho lo vive a su manera, siendo el país italiano, donde juega Rigoberto Rivas con Reggina, el más azotado por la pandemia surgida en China. Suma más de 24 mil 400 infectados y 1809 muertos a día de hoy.

El volante de Selección de Honduras vive en el 'País de la Bota' momentos de incertidumbre y encierro, puesto que todos los torneos corren riesgo de suspenderse si la situación no mejora de aquí a abril. Ahí, en el grupo C de Serie C, lideran en 30 fechas con 69 puntos, nueve más que Bari.

¡Legionarios hondureños paralizados en sus ligas por el brote de coronavirus!

En territorio portugués Jonathan Rubio y Bryan Róchez también están en parón obligatorio con Tondela y Nacional de Madeira en primera y segunda división, respectivamente.

Rubio, quien recientemente colgó una foto con su pareja en casa, sigue ubicado con los suyos en el puesto 14 entre 18 clubes con 25 puntos, nueve por encima de la amenaza del descenso pero sin saber si el próximo mes podrán volver a jugar.

Mientras tanto Róchez, quien tiene a su familia en Madeira con él, está primero con su equipo con 50 cartones, dos más que Farense, el otro que lo acompañaría a la máxima categoría si el torneo concluyera ya mismo. El ex ariete españolista tiene siete goles.

El certamen fue suspendido temporalmente afectando, en la división de honor y su rama inmediata, el desarrollo de la jornada 25 en ambos casos.

Antony 'Choco' Lozano disfruta de su familia por la cuarentena obligatoria que hay en España por el coronavirus; en Portugal sucede lo mismo con Jonathan Rubio, quien se la pasa con su novia Catarina Viera.

España acumula casi 1800 casos de COVID-19 y ahí quien vive en carne propia las medidas de excepción es Antony 'Choco' Lozano con Cádiz.

Se supone que en suelo ibérico, tanto en primera como segunda, se volverá a la acción a inicios de abril. Claro está que dependerá de cómo marche la epidemia. Los gaditanos son líderes con 56 cartones en 31 fechas aunque con solo un dígito más que Zaragoza (55).

El Grecia, Alfredo Mejía y Levadiakos se quedaron terceros con 38 unidades después de 30 jornadas y de igual forma debieron frenar su sueño a la Superliga. El ascenso sigue entre las posibilidades pero habrá que esperar. Por ahora, ¡a encerrarse!

Mientras tanto en Suecia, Kevin Álvarez sigue preparándose con Norrkoping. El veloz carrilero sigue sin saber si continuará con este equipo que comienza la campaña liguera en abril y ha tenido que suspender un par de amistosos de pretemporada.

COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS, COSTA RICA...

En Sudamérica el paro es temporal. La primera división colombiana es un caso y mientras no mejore la situación no habrá fútbol en los campeonatos de primera y segunda.

Cuarto con 13 unidades, a dos del líder Atlético Nacional pero con un juego menos, Roger Rojas y Tolima también han sido afectados por el coronavirus..

El Inter de Milán se plantea extenderle contrato al hondureño Rigoberto Rivas.

Pero no solo esta dura enfermedad ha llegado a suelo cafetero donde se han reportado 13 casos, pues también Byan Moya se ha unido a las filas de las Águilas de Rionegro.

En la MLS se determinó hace unos días una detención de un mes a su certamen local y ahí son nueve los hondureños que no podrán ver actividad sino hasta avanzado abril próximo.

Son solo dos jornadas las disputadas y se puede destacar el buen paso de Sporting Kansas City con Roger Espinoza y la nueva experiencia de Romell Quioto con el Montreal Impact de Thierry Henry.

Alberth Elis sigue sin debutar por molestias físicas en el Houston Dynamo que ha contado con Maynor Figueroa y Boniek García, mientras que el debut de Douglas Martínez sigue aguardando en Real Salt Lake.

En territorio estadounidense continúan sin aparecer Bryan Acosta con Dallas FC, recién operado de apendicitis; Danny Acosta, operado de la rodilla en Los Ángeles Galaxy y Brayan Beckeles, sin estrenarse aún.