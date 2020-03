La engañosa lista con consejos para combatir el nuevo coronavirus

Una lista de supuestos consejos sobre cómo detectar y tratar el nuevo coronavirus circula ampliamente en redes sociales. AFP Factual entrevistó a especialistas y consultó las recomendaciones de diversas autoridades sanitarias, y la gran mayoría de estos consejos se basan en afirmaciones falsas o sin fundamento científico.

El calor no mata el coronavirus

A continuación un resumen de las principales afirmaciones que se hacen en ese mensaje.

Resfrío y secreción nasal

Es falso que resfrío, secreción nasal o esputo no son síntomas del nuevo coronavirus.

El nuevo coronavirus "puede causar congestión y secreción nasal y esputo" porque "los síntomas son primero similares a los de un resfriado clásico", dijo el profesor Brandon Brown, epidemiólogo de la Universidad de California.

Resistencia al calor

El mensaje viral asegura que el coronavirus muere a una temperatura de 26 a 27°C. Sin embargo, "no sabemos, en la actualidad, si el clima o las temperaturas tienen un impacto en la difusión del COVID-19", explican los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. También es imposible afirmar que el calor literalmente "mata" a un virus, como explicó AFP Factual en un artículo anterior (A).

¿Beber agua caliente?

"No hay necesidad de cambiar la temperatura del agua que usted bebe. El agua potable siempre es importante, no solo para el coronavirus", agrega el profesor Brandon Brown, de la Universidad de California.



AFP Factual ya había verificado desinformaciones sobre el efecto del agua caliente o la frecuencia del consumo de agua sobre el virus (B).

Tipo de máscaras

Es falso que cualquier máscara puede filtrar el virus, por su gran tamaño.



El diámetro de la partícula del nuevo coronavirus varía entre 60 nm y 140 nm, según un informe publicado en "The New England Journal of Medicine".

Las autoridades sanitarias francesas recomiendan el uso de dos máscaras específicas: el personal de salud, "en contacto cercano" con los pacientes debe usar "una máscara de filtro tipo FFP2". Las personas enfermas y las personas en contacto con pacientes de "riesgo moderado / alto" deben usar las máscaras anti-salpicaduras "quirúrgicas".

El uso de estas máscaras médicas por parte de la población no enferma "no es necesario", según la OMS.

El vuelo del virus

Es engañoso afirmar que, tras un estornudo, el virus vuela alrededor de tres metros antes de caer al suelo.

La recomendación de la OMS es mantener al menos un metro de distancia entre las personas, particularmente aquéllas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

"Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus", sostiene la OMS.

Cuánto sobrevive el virus

Nada permite afirmar que el virus vive al menos 12 horas en una superficie de metal y de 6 a 12 horas sobre una tela. Ni lo dijeron la OMS, los CDC, o las autoridades sanitarias de Francia, México, Chile ni de Colombia.

"No está claro cuánto tiempo sobrevive el virus responsable de COVID-19 en las superficies, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios [y la información preliminar sobre COVID-19] tienden a mostrar que los coronavirus pueden persistir en las superficies durante unas horas o varios días", explica la OMS.

¿El virus primero infecta la garganta?

Según los CDC y la OMS, los principales síntomas del coronavirus son fiebre, tos, falta de aire y dificultad para respirar. Algunos pacientes pueden ser asintomáticos o simplemente presentar síntomas similares a los de un resfriado o gripe. El período de incubación varía de uno a 14 días, según la OMS.

"Los estimativos actuales indican que el periodo de incubación, es decir el tiempo que pasa entre el momento en que un paciente es infectado y la aparición de los síntomas, oscila entre uno y 12,5 días, con la mediana situada entre 5 y 6 días", dijo a la AFP Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS.

Contagio al tacto

Es verdad que la forma más común de infectarse es tocando cosas y que hay que lavarse las manos con frecuencia.

Aunque la OMS no registra un tiempo de caducidad del virus en las manos, sí recomienda lavarlas frecuentemente con "un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón".

Gárgaras

La AFP examinó las recomendaciones oficiales de la OMS, las autoridades estadounidenses, canadienses y francesas: en ninguna parte se menciona hacer gárgaras con enjuague bucal o sal para eliminar gérmenes. Es un gesto para usar durante el "dolor de garganta común", "no para el nuevo coronavirus en particular", resumió Brandon Brown a la AFP.