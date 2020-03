Stoichkov revela su insólito cuidado para combatir contra el coronavirus

La pandemia del coronavirus que se originó en China y se propagó por todo los rincones del mundo, tiene a los gobiernos de cada país trabajando arduamente para que la infección pueda ser eliminada lo más rápido posible.

Estados Unidos es uno de los países que más casos de COVID-19 ha reportado en los últimos días, alcanzando más de 53 mil, y la Florida decidió aislar todas sus ciudades como prevención.

Precisamente en ese estado es donde se encuentra el exjugador y leyenda del Barcelona, Hristo Stoichkov, quien confesó el particular cuidado que está recibiendo mientras se queda en casa, en Miami.

''Estamos protegiéndonos mucho. Como mucho ajo, cebolla, bebo agua caliente y me doy largos baños de agua caliente para protegerme de ese virus'', contó el búlgaro para Mundo Deportivo.

Stoichkov colgó los botines en la MLS jugando para el DC United en 2004 y desde entonces decidió permanceer en tierras norteramericanas. Actuamente labora para Univisión en Miami, un programa que conduce entrevistando a grandes figuras del balompié.

Sobre cómo está pasando la cuarentena, el exfutbolista dijo que ''con Mariana, mi esposa, y mi suegra, que tiene 80 años y es a la que más tenemos que cuidar porque el coronavirus se lleva sobre todo a gente mayor. Mi hija vive cerca y hace una semana que no veo a mi nieto, no nos podemos arriesgar. Es una enfermedad que se transmite con mucha facilidad''.

Medidas en Miami por COVID-19

Stoichkov explicó los pasos que tomaron las autoridades de Miami para evitar que las personas salgan a las calles ante la pandemia.

''Empezó por las escuelas , las playas y cada vez son más estrictas las medidas. Nosotros seguimos con mucha atención lo que está pasando en Italia y España por eso ya tomamos las medidas antes. Es una enfermedad muy jodida'', comentó.

''Pero mira las edades de los fallecidos: afecta a los ancianos, a gente mayor, es a ellos a los que tenemos que proteger más. Soy un deportista nato, he hecho deporte toda mi vida, estoy sano, pero en este periodo aún me cuido mucho más para no contagiarme y contagiar a los que más quiero. No hemos de asustar a la gente, hemos de educar a la gente para que sepa cómo protegerse y proteger a los suyos'', cerró el búlgaro.