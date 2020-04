Las millonarias pérdidas que sufrirían los futbolistas de la Premier League con un recorte de salarios

La Asociación de Futbolistas Profesionales ingleses (PFA) advirtió este sábado que una eventual rebaja de los salarios de los jugadores de la Premier League, como consecuencia de la crisis del nuevo coronavirus, supondría unas pérdidas para las finanzas públicas de hasta 200 millones de libras (227 millones de euros).

Clubes y jugadores discuten una rebaja de los salarios o un aplazamiento de los pagos equivalente a un 30% de los salarios anuales, aunque por el momento no se alcanzó ningún acuerdo.



"Todos los jugadores de la Premier League quieren, y lo harán, asumir su parte haciendo una contribución financiera sin precedentes", dijo la PFA en un comunicado, que precisó no obstante que es demasiado simplista criticar a los multimillonarios jugadores por no acceder fácilmente a un acuerdo.

"La reducción propuesta del 30% en un periodo de 12 meses equivale a unos 500 millones de libras en sueldos no pagados y en unas pérdidas en contribuciones fiscales para el gobierno de unos 200 millones de libras", advirtió el sindicato.



"¿Qué efectos tendría esta pérdida para el gobierno en el Servicio Nacional de Salud?", se cuestiona el PFA.





En España, por ejemplo, los jugadores del Barcelona y del Atlético de Madrid han aceptado recudir sus salarios un 70% durante el tiempo que la competición esté suspendida, mientras que las estrellas de la Juventus italianas accedieron a reducir sus sueldos de los próximos cuatro meses.