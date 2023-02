13 nuevos juegos llegarán este mes a PlayStation Plus Extra y Premium, incluyendo Horizon Forbidden West

El servicio de PlayStation Plus, que rivaliza con el Game Pass de Xbox, ha estado luchando por ofrecer más contenido a sus suscriptores, y que a la vez, jugadores no suscritos consideren hacerlo. Durante los meses pasados, el servicio se ha mantenido con un catálogo discreto, que quizás no llamaba mucho la atención, pero este mes de febrero, recibirá juegos que atraerán a más de uno.

A diferencia de Xbox con su Game Pass, los juegos exclusivos de PlayStation no llegan al servicio de PlayStation Plus en su día de estreno, que es una de las principales virtudes de Game Pass. Este mes de febrero, el servicio de Sony recibirá a Horizon Forbidden West, un exitoso juego de acción-aventura y mundo abierto, que estrenó hace exactamente un año. También llegarán otros éxitos como Resident Evil 7 y Borderlands 3.