Clash Royale cambiará el formato de esports en 2021 y varios equipos podrían salir

El battle royale referente mundial para dispositivos móviles, Clash Royale, dio pistas sobre los cambios que se vienen 2021 para el formato de competición. Algo que modificará la forma de jugar en su faceta de esports.

Entre los principales cambios que se darán el próximo año es que Clash Royale tendrá un nuevo formato global basado en ladder y será abierto a todos los jugadores. También habrá ocho etapas clasificatorias.

Asimismo se dieron a conocer los jugosos premios que se entregarán, con más de 600 mil dólares en regalías y un millón de dólares en la final mundial del videojuegos. Además que removerán el 2vs2 competitivo.

En las redes sociales de Clash Royale, se puede observar la publicación que hizo el battle royale para preparar a los usuarios de cara a las modificaciones que se realizarán.

"Grandes cosas vendrán para los esports de Clash Royale en 2021... ¡Compartiremos más detalles a lo largo de la semana!", es el titular del video publicitando los cambios.

Equipos serán afectados

No obstante, no todo es alegría para los jugadores de Clash Royale como deporte electrónico, ya que varias organizaciones han expresado su disgusto por las reformas que se le harán al battle royale en 2021.

Algunos equipos se verán en la obligación de abandonar porque no podrán sostener una planilla de pago a sus jugadores, debido a que no será regular como antes y no se puede garantizar que los mismos clasifiquen.