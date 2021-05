Epic Games comete error e ilusiona a los jugadores con el regreso de Fortnite a Apple

En 2020 ocurrió algo que decepcionó a miles de usuarios de iOS con la la disputa entre Epic Games y Apple por los cambios en los métodos de pago de Fortnite en su versión para móviles, que impedía que la empresa de tecnología recibiera ganancias.

Este problema generó que el Battle Royale no incrementara su popularidad en los dispositivos móviles de Apple, por las situaciones legales que no se han solucionado hasta la fecha.

Los usuarios del juego no pudieron avanzar de la Temporada 3 de Fortnite Capítulo 2, y pese a que pueden seguir jugando, el título no se actualiza y no se puede descargar más de la tienda. Además, en Apple no se permite ni siquiera descargar el juego del Epic Games Launcher.

No obstante, el pasado lunes Epic Games realizó una pequeña actualización del juego en la plataforma iOS, con el pago directo como principal cambio.

Esta modificación se basó en quitar el pago directo en los dispositivos, razón principal por la que Apple eliminó a Fortnite de su sistema operativo.

Al enterarse de este cambio, miles de jugadores se ilusionaron y se pensó que los problemas entre ambas compañías se habían solucionado.

Sin embargo, Epic Games salió a aclarar que en realidad la actualización no fue más que un error y no debió ser lanzada ni quitar el pago directo.

De esta manera queda en incertidumbre si el estudio realizador de Fortnite prepara otra modificación para permitir el regreso del título a los dispositivos de Apple, aunque se ve poco probable ya que el proceso legal sigue en curso.