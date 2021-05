eSports, una nueva tendencia que cada vez toma más impulso en Honduras

La disciplina deportiva de los eSports o su entrada como disciplina deportiva se ha fortalecido en los últimos años, ya que los Sport son juegos de computadora o diferentes plataformas que con el avance tecnológico se han convertido en un deporte electrónico, y por lo tanto su desarrollo y apogeo está en flor.

Esta disciplina deportiva se encuentra actualmente en pañales, y su crecimiento va dando pasos agigantados. A pesar de su corta edad ha logrado esparcirse por todo el mundo, últimamente llegando al continente latinoamericano, pasando primeramente por norte y Centroamérica a países como:

● Mexico

● Costa Rica

● Guatemala

● Honduras

● Nicaragua

● Panama

● El Salvador

Para simplificar vamos a decir que los E-Sports o como su traducción al español “deportes electrónicos”, en resumen, vienen a ser las diferentes competencias de personas en los juegos de computadoras o videojuegos de las diferentes consolas como la Xbox o PSP 5, debemos de ser muy específicos y claros ya que hay una diferencia entre DFS y los Deportes (Electrónicos eSports), las competencias pueden ser grupales o individuales, en las cuales se debe de mostrar las habilidades Gamers de los jugadores.

Entre los juegos más populares encontraremos:

● League Of Legends (LoL)

● Overwatch

● Dota2

● Fortnite

● PubG

Aquí, en esta disciplina, no es necesario demostrar resistencia o fuerza física, aquí es más parecido a las diferentes competencias de ajedrez, pero más complicadas y computarizadas, ya que la concentración, y la habilidad son las bases fundamentales para poder ganar, y si uno juega en equipos también cuenta la comunicación y el saber dirigir y una buena coordinación del equipo mismo.



Videojuegos o Deportes

Los videojuegos en los últimos años ya no se consideran como videojuegos o para los padres de muchos de nosotros “una gran pérdida de tiempo”.

Con la aparición de los e-Sports se puede decir que entraron en las largas filas de deportes que ya tenemos, pero eso no puede permitirnos hacen comparaciones que están de mas ya que si vamos a comparar, mejor sería comparar con una disciplina que está más cerca de ellas, como por ejemplo el ajedrez, checkers (damas).

Esta disciplina de deportes se distingue por el uso del coeficiente, coordinación, comunicación y precisión a diferencia de otras disciplinas deportivas que lo más importante es la fuerza o coordinación corporal, entre las que podemos enumerar largamente. Sin embargo para dar una mejor idea nombraremos tres a cuatro de las más populares y estas son:

● Fútbol

● Baloncesto

● Béisbol

● Boxeo

¿Quién dijo que los videojuegos no son buenos?

Recuerdo cuando dijeron que los videojuegos eran malos y causaban vicios como así también que no se podía sacar provecho de esto y hasta perjudicaba la salud, pero ya no es necesario sudar, rompernos la espalda levantando pesas o quizás estar propensos a hernias o dislocaciones y hasta fracturas.

Todo deporte no solo ayuda en la salud, también tiene uno que otro defecto, si uno no sabe manejarlo con inteligencia, lo mismo es en esta nueva disciplina deportiva.

Pero a comparación de las otras disciplinas deportivas, uno puede sacar lucros de esto y lo más interesante es que la juventud en especial lo ve como un reto, y cada vez atrae más interesados y admiradores de este nuevo deporte.

Primer equipo de LoL hondureño

Honduras no se ha quedado en este aspecto atrás y ha levantada su equipo profesional de LoL, el cual fue bautizado con el nombre de Eternum e-Sports, que tienen como capitán, guía y propietario a Alberto “K1tten” Martinez, el cual nos demostró que los e-Sports y esta industria están bien adentrados en el mercado hondureño y tiene grandes logros nacionales e internacionales.

K1tten creó el Eternum E-Sports aproximadamente hace un año y su motivo principal y que ya hemos mencionado anteriormente es desarrollarse mejor en tácticas del videojuego LoL, en el cual se enfrentan dos grupos, cada uno cuenta con cinco participantes contra, todo se lleva a cabo a través de un mapa virtual de tres líneas, cada participante encarna diferentes personajes los cuales cuentan con diferentes habilidades.

En otras palabras, cada personaje tiene superpoderes propios, los cuales deben de combinar para derrotar al otro equipo.

Se puede decir que Eternum Esports desde su creación se ha visto representando a su país en las diferentes competencias de Centroamérica en las diferentes competencia de LoL, como así también en diferentes meetings en las cuales los representantes del equipo dan a conocer su adentramiento en este ámbito deportivo y las nuevas tácticas, estrategias y conclusiones que llegan después de cada juegos, además la relacion que esto significa para ellos formar parte de uno de los primeros equipos nacionales especializados en e-Sports, en especial a LoL, según las mismas palabras de K1tten.