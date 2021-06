El PC Gaming Show de E3 está por llegar y aquí te brindamos todos los detalles

Después de un tumultuoso 2020 que dispersó el calendario habitual de eventos de juegos de junio, se ha restablecido el equilibrio. 18 eventos transmitidos en vivo (y contando) se llevarán a cabo del 9 al 15 de junio como parte de un E3 reunificado, y el PC Gaming Show está en el centro de la misma.

Como parte de un gran día de programación que también contará con Microsoft y Bethesda, Square Enix, Back 4 Blood y nuestro programa compatriota The Future Games Show, el PC Gaming Show se transmitirá el domingo 13 de junio a las 2:30 p.m. PST / 5: 30 p.m EST. Mira el programa en vivo en twitch.tv/pcgamer, youtube.com/pcgamer o prácticamente en cualquier otro lugar.

El programa de este año se transmitirá en un número récord de plataformas: Facebook, Twitter, Steam,TikTok, VENN, Reddit, Entertainment Weekly y socios internacionales como WEBEDIA, Wechat, Bilibili y AfreecaTV . Pero no en el Golf Channel. No nos encontrará en el Golf Channel.

Espere un evento de 90 minutos más concentrado, un momento brillante centrado solo en los juegos de en medio de la abundante actividad del E3. Y en esa duración hemos incluido tantos avances geniales como sea posible, un total de 39 videos nuevos, anuncios de juegos y entrevistas que conformarán la transmisión de este año.

-Contenido exclusivo, junto con la versión beta y la información de lanzamiento de Naraka Bladepoint.

-Techland mostrará Dying Light 2 Stay Human y dará la primera mirada en profundidad a su personaje principal Aiden y su motivación interna, además de revelar más sobre el universo de Dying Light 2 Stay Human.

-La primera revelación de un nuevo juego de Kasedo Games & Bulwark Studios

¡Grandes noticias para los Orcs Must Die! franquicia.

-Nuevo contenido de New Blood Interactive.

-Nueva jugabilidad para Hello Neighbor 2, nuevos modos revelados para Rawmen y estreno mundial de un nuevo título de tinyBuild.

-Un nuevo anuncio de Pixelated Milk

-Una revelación del próximo juego de Shiro Games

-SEGA y Amplitude Studios realizarán un importante anuncio y revelación del esperado juego de estrategia Humankind.

-Contenido exclusivo de All In! Juegos y Chernobylite

-Un anuncio de EVE Academy

-Un nuevo anuncio de Chivalry 2 de Torn Banner Studios

-NACON y Big Bad Wolf están mostrando un nuevo tráiler de Vampire: The Masquerade - Swansong

-Una oferta exclusiva de GeForce NOW, el servicio de juegos en la nube de NVIDIA

-Otros emocionantes juegos no revelados

-Y un mensaje de Valve sobre Steam

El PC Gaming Show también incluirá contenido nuevo y emocionante de:

-Frontier & Frontier Foundry

-Hola viajero

-Tripwire interactivo

-Juegos humildes

-Juegos de Ishtar

-Juegos de Alawar

También estamos haciendo algo un poco inusual, si no lo vio en el breve video de anuncio de Day [9] anterior: el PC Gaming Show se llevará a cabo en el espacio exterior. Escucha, cuando una leyenda de StarCraft dice "Súbete a mi nave espacial", no dices que no. Esta será, con mucho, la producción de más alta gama que hemos creado, y es una que nos divertimos mucho juntando.