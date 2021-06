José Andino, campeón del torneo de League of Legends de DIEZ: "Juego al menos 8 horas diarias"

Ser bueno en los videojuegos suele pasar a algo secundario para muchas personas, no todos lo ven como una oportunidad para obtener recompensas gracias a sus dones, pero el nuevo campeón del torneo de League of Legends traído por DIEZ, sí.



José Rubén Andino de 18 años, procedente de Tegucigalpa, ganó de nueva cuenta un campeonato de LOL, pues él es un experto compitiendo con este juego ya que lo practica desde que era un cipote de 12 años.





“Esta conquista solo me motiva a seguir ganando, es un tipo de emoción diferente porque ya he ganado varios torneos, pero esto es de irse acostumbrando (a ganar) en el sentido que no me quiero estancar, sino que debo seguir buscando que más hacer”, dijo el capitalino.



José recordó cómo fueron sus inicios en los videojuegos, los cuales empezó a jugar desde que tiene memoria junto a su hermano, una de sus mayores influencias para entrar en el mundo gamer.

“Inicié jugando con las consolas viejas, Playstation 2, XBOX 360, también en mi computadora donde emulaba la NES. Mi juego favorito siempre fue la Leyenda de Zelda, me gustaba mucho, aunque nunca logré completarlo”.



“Ya luego empecé a jugar League of Legends, no se me hizo tan difícil como a otras personas porque solía jugar uno muy parecido, pero a la edad de 15 años ya era muy bueno, tanto que desde entonces he ganado cinco torneos de este tipo, teniendo como recompensas dos laptops, entre otras cosas”, confesó Andino.

José Rubén usa sus computadores, Dell y Legion, para jugar League of Legends. Él es practicante de la carrera de Medicina en la UNAH, y aun así se las arregla para mejorar en su videojuego preferido, pues las horas que pasa en ello son bastantes, como todo un buen gamer.



“Antes solía jugar más, ahora solo lo hago por competir. Entre el tiempo de juego y demás cosas que esto conllevan, le dedicó al menos ocho horas diarias a LOL”.



“El torneo organizado por DIEZ fue muy bueno, sobre todo su organización, pues empezamos a las 11 am y finalizamos a 6 pm, bastante rápido comparado a otros eventos. Nunca creí que iba a ser el ganador ya que uno no debe pecar de soberbio, solo traté de hacer lo que mejor hago”, comentó.

Andino declaró que con el premio recibido en el torneo de LOL de DIEZ, renovará su equipo gamer, como es el teclado y mouse, entre otros utencilios.

Para finalizar, José Rubén se pronunció respecto a la posibilidad de poder convertirse en un jugador profesional, lo cual lo ve muy complicado, aunque no lo descarta. En este torneo, se embolsó 180 dólares gracias a los patrocinios de a Curacao, Predator League, Acer e Intel.

“Lo dejaría solo como algo secundario, pues debo enfocarme en los estudios, tampoco es que aquí en Honduras haya muchas oportunidades para dedicarme a ello, pero si me sale algo que me parece buena idea tomarlo, sin duda lo haría”.



“Mis familiares y amigos suelen felicitarme, inclusive mi hermano suele decirme a veces que es un orgullo todo lo que he hecho con un ‘jueguito’. Me siento realizado, creo que puedo mejorar aún más”, finalizó Andino.