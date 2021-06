El próximo God of War se retrasará hasta 2022 pero también llegará a PS4

El próximo juego deWar se ha pospuesto para. El juego, destinado a, se planeó originalmente para lanzarse en algún momento de 2021.

El director de PlayStation Studios, Hermen Hulst, confirmó la noticia en una publicación compartida en el blog de PlayStation, diciendo "nosotros" tomé la decisión de llevar ese juego al próximo año, para asegurarnos de que Santa Mónica Studio pueda ofrecer el increíble juego de God of War que todos queremos jugar". También nos enteramos hoy que se está desarrollando una versión para PS4 del próximo God of War.

¿Dónde deja esto al otro juego para un jugador de gran presupuesto de Sony, Horizon Forbidden West?



Hulst dice que el equipo está planeando tentativamente un lanzamiento navideño de 2021, pero el equipo no fijará una fecha de lanzamiento. Dice que el desarrollo de Horizon y God of War se ha visto "afectado por el acceso a la captura de rendimiento y el talento".



Si bien la noticia del retraso y la incertidumbre de God of War en torno a la ventana de lanzamiento del próximo título de Horizon puede ser decepcionante, Hulst hizo una declaración sobre cómo evitar la crisis en sus estudios. “Con estas cosas, algo tiene que ceder. No puede ser la calidad de nuestros títulos, y seguramente no será la salud del bienestar de nuestro increíble equipo".