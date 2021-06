¿Fue Super Nintendo la mejor consola para jugar juegos de fútbol?

Gran parte de la década de los 90, Nintendo lideró el sector de las consolas de videojuegos con su conocida “Super-Famicom”, o como se conoció en occidente: Súper Nintendo o SNES. Y es que la famosa consola de color plomo y botones morados se convirtió en parte de la familia tanto de pequeños como de adultos.

En el segmento de los juegos, la Súper Nintendo contaba con un gran catálogo de títulos, incluyendo obviamente los más populares y prestigiosos. No obstante, al jugar en grupo, el fútbol era sin duda la primera opción a elegir y, de hecho, las competiciones de fútbol entre familiares y amigos con la “súper” eran muy habituales, sobre todo en las tardes-noches y los fines de semana.



La evolución de los juegos de fútbol



Los actuales y sofisticados juegos de fútbol proporcionan un increíble nivel de experiencia y esto lo ha sabido aprovechar la industria de las apuestas fútbol. Y es que a diferencia de los casinos en línea donde lo primero que se suele hacer es buscar los bonos para poder compensar las apuestas realizadas, en las plataformas de apuestas de fútbol, las estadísticas y las cuotas son piezas fundamentales. Por esa razón, las posibilidades de ganar en apuestas de fútbol son mayores.

Pero independientemente de si se juega fútbol a apostar o por divertirse, los actuales títulos de fútbol ofrecen un nivel de experiencia muy superior al que mostraba en los años 90. Esto gracias a la inclusión de tecnologías como la IA, Machine Learning y la Big Data. Sin embargo, gran parte de esta evolución se la debemos a Nintendo y su exitosa consola SNES la cual hizo que se popularizaran los juegos de fútbol.



Algunos títulos de fútbol inolvidables



Como se indicó en anteriores párrafos, la Súper famicon o Súper Nintendo contaba con un amplio abanico de juegos de fútbol. Como suele suceder en estos casos, hubo títulos que llegaron a la gloria y se convirtieron en imprescindibles mientras que otros se fueron al baúl de los olvidos. A continuación, mencionaremos algunos de los títulos de fútbol de la Súper Nintendo más jugados en los 90.



International Superstar Soccer



Este juego llegó al mercado en el año 1994 de la mano de Konami y sin duda, se trató de todo “un juegazo” para su época. De hecho, este título (y sus secuelas como el International Superstar Soccer De luxe) se convirtió en la primera referencia al hablar de videojuegos de fútbol para ese entonces. El juego incluyó entre otras características una IA mejorada, mejor fluidez en los jugadores y posibilidad de hacer cambios y posiciones de jugadores.



Super-Soccer



A pesar de no incluir grandes gráficos, este título se convirtió en uno de los favoritos por los gamers de los 90, ya que su jugabilidad era bien sencilla. El juego a menudo se incluía al adquirir la SNES y supuso un gran salto evolutivo a lo que previamente se ofrecía en esta consola.



FIFA International Soccer



En 1993, EA lanza su primer título de FIFA el cual le abrió las puertas posteriormente a toda una larga saga, se trató del FIFA International Soccer. A diferencia del actual FIFA, en sus primeras entregas solo había 32 selecciones y estas no tenían su nombre real. No obstante, el increíble nivel que ofrecía en sus gráficos y jugabilidad, lo fueron convirtiendo en toda una referencia de títulos para fútbol.