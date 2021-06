Revelado: Conoce los nuevos detalles sobre Halo Infinite. Multijugador y previsualizaciones

A medida que se acerca la fecha de lanzamiento a finales de 2021, los desarrolladores de Halo Infinite han revelado muchos detalles sobre su juego. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el multijugador y sus vistas previas.

Aunque inicialmente fue promocionado como el juego de lanzamiento para Xbox Series X, el título se pospuso inesperadamente hasta finales de 2021. Podemos preguntarnos qué aportarán los desarrolladores al juego durante este período adicional.



Aunque aún no se ha revelado una fecha concreta, según las imágenes mostradas en el E3 2021, es probable que los desarrolladores no esperen hasta el próximo año para lanzar Halo Infinite. De hecho, parece pronto o incluso ya está terminado.

343 Industries revela nuevos detalles del multijugador de Halo Infinite, desechando las rachas de bajas y confirmando el regreso del modo Arena clásico.

Halo Infinite



Como era de esperar, Halo es un título exclusivo propiedad de Microsoft. El juego llegará a Xbox Series X/S, Xbox One y PC. Es bueno saber que Halo Infinite estará disponible en Game Pass cuando se lance para los miembros de suscripción.



343 Industries anunció en enero de 2021 que organizaría, antes del lanzamiento del juego, varios "vuelos de prueba", un nombre fantasioso para las betas públicas.



Finalmente, anunciados por primera vez en el evento E3 2018, muchos tráilers de Halo Infinite han aparecido desde esa fecha. Aquí está, por ejemplo, debajo del tráiler de presentación del juego.



Multijugador infinito de Halo



En el E3 2021, los desarrolladores presentaron un tráiler del multijugador que reveló lo que los jugadores pueden esperar en este modo. Para empezar, Halo Infinite ofrecerá nuevas capacidades y adiciones, incluida la garra. Además de esto, los jugadores podrán participar en los modos de juego clasificados y amistosos, así como en eventos por tiempo limitado que se celebrarán durante todo el año.

El modo multijugador de Halo Infinite trae de regreso el popular modo Arena clásico, y ahora Big Team Battle permite partidas de hasta 24 jugadores, en formato 12v12.





De acuerdo con 343 Industries, podrás personalizar tu Spartan hasta la última habitación. También habrá un Pase de Batalla para comprar a la salida del modo multijugador, que se podrá completar para ganar cosméticos. Vale la pena señalar que los desarrolladores han afirmado que estas recompensas no caducarán, por lo que los jugadores pueden tomarse el tiempo que quieran para desbloquear cada nivel.



El 31 de julio de 2020, la cuenta de Twitter de Halo confirmó que el modo multijugador del juego sería gratuito y estaría disponible para todos los jugadores.



Halo Infinite Battle royale



Con el rotundo éxito de títulos como Apex Legends y Call of Duty: Warzone, no sería de extrañar que 343 Industries decidiera crear su propio Battle Royale.



Tal modo podría ser la solución perfecta para que Halo se adapte y sea competitivo en la era moderna de los videojuegos. Recientemente, Jack "CouRage" Dunlop expresó esta idea en una publicación en Twitter: "Si Halo Infinite no sale con un modo de juego Battle Royale robusto y bien hecho, entonces será uno de los mayores fracasos en la historia del juego".