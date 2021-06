¡Ya disponibles! Descubre los mejores juegos de Nintendo Switch 2021

El pasado 3 de marzo de 2021, Nintendo Switch celebró el cuarto aniversario de la llegada de la consola y juegos de la plataforma, desde entonces y de acuerdo con el último reporte de la compañía japonesa, hay cerca de 80 millones de consolas en el mundo



Nintendo Switch en 2021 ha lanzado distintos videojuegos, estos han salido a la venta. Acontinución te dejamos los videojuegos mas populares de la actualidad, asimismo los 65 video juegos más vendidos en la historia por la compañia de entretenimiento.





1). Mario, Rabbid Peach y sus amigos



El juego es potencialmente el más esperado ya que traerá todo la evolución su lanzamiento está previsto a finales del 2021 aunque no hay fecha estipulada, es uno de los juegos más esperados porque trae toda la evolución de Mario.





Explorarán mundos increíbles y luchar contra enemigos en combates innovadores será posible con la llegada de Mario, Rabbid Peach y sus amigos a nintendo Switch, en un juego que mezclará tácticas por turnos y movimientos en tiempo real.

Mario y sus amigos formarán equipo con los Rabbids para aventurarse en misteriosos y sorprendentes planetas. Necesitarás sacar ventaja sobre tus enemigos con un sistema de combate que mezcla tácticas basadas en el juego por turnos y acción en tiempo real.



2). Scott Pilgrim vs. The World: The Game

El juego Scott Pilgrim vs. The World: The Game vuelve para Nintendo Switch, redescubre el juego con el amado estilo arcade 2D, inspirado en los icónicos cómics y la película. el lanzamiento fue el 14 de enero de 2021 para Nintendo Switch, y actualmente es un juego Top.





Esta es una edición especial que si bien no incluye ninguna novedad respecto al título original, permitirá volver a disfrutar de este beat'em up con aspecto retro junto con sus contenidos descargable.



3). Tony Hawk’s Pro Skater y Tony Hawk’s Pro Skater 2 juntos en una versión remasterizada

La compañía recien anunció que Tony Hawk's Pro Skater 1+2, llegará el 4 de septiembre aa todas las consolas.





Tony Hawk’s Pro Skate, trae los skaters profesionales, niveles y trucos de divertidos en todos los modos de juego para enfrentarse a otros skaters en los modos locales de 2 jugadores con un buen estilo y creatividad, es fácil jugar en línea y competir contra jugadores de todo el mundo en los modos y las tablas de clasificación multijugador.

4). Hitman 3



Nintendo ha lanzado el juegos Hitman 3 a principios del año, la consola hibrida en la "Cloud version", es decir ejecutadas por streaming. Hitman 3 es una nueva entrega de la saga de aventura y acción protagonizada por el Agente 47, y uno de los juegos más populares del momento.

La versión para Nintendo Switch de Hitman 3 se juega vía streaming en la nube, de esa manera se puede controlar al Agente 47 en una serie de asesinatos nuevos que habrá que

cometer en amplios escenarios y que se podrán resolver de múltiples formas.

5). Cyber Shadow

Cyber Shadow es un juego independiente de Yacht Club Games que llegó a la Nintendo Switch con cosas muy interesantes, su lanzamiento se hizo el 26 de enero de 2021, y está causando sensación.

Yatch Club Games, los responsables de Shovel Knight, han vuelto a la carga con Cyber Shadow,una aventura de acción y plataformas con gráficos retro y que se asemeja a los clásicos Ninja Gaiden al tener que recorrer una serie de fases con un ninja cibernético.

Los cinco juegos más exitosos de Nintendo Switch hasta marzo de 2021

1). Mario Kart 8 Deluxe - 35.39 millones de unidades vendidas

2). Animal Crossing: New Horizons -32.63 millones de unidades vendidas

3). Super Smash Bros. Ultimate - 23.84 millones de unidades vendidas

4). The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 22.28 millones de unidades vendidas

5). Pokémon Espada y Escudo - 21.10 millones de unidades vendidas