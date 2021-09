Tomb Raider: los viajes de Lara Croft por Honduras

Han sido muchas las experiencias vividas en la franquicia de Tomb Raider, la arqueóloga Lara Croft ha viajado desde las gélidas tierras de la Antártida, hasta los más áridos desiertos africanos. Y claro, no es de extrañar que, durante estas excursiones, más de algún tesoro la haya llevado al territorio hondureño. Y es que lo cierto es que algunas historias de Tomb Raider han incluido a Honduras como locación.

Tomb Raider: The Series



Tomb Raider: The Series Vol. 1 fue una serie limitada de cómics que constó de 50 números en total, fueron publicados por Top Cow Comics desde 1999 hasta 2005. Pero que el nombre “Vol. 1” no los engañe pues, aunque se pensó desarrollar un Vol. 2, el proyecto nunca despegó. En esta serie de cómics, Lara y su compañero Chase Carver viajan una jungla sin especificar en Honduras, esto durante el número 14 y 15.



En búsqueda de un tesoro escondido de Cristóbal Colón, Lara y Chase llegan a lo que parece ser un antiguo templo maya en perfectas condiciones, en medio de la jungla. Tras sortear las trampas y enfrentarse al espectro de un soldado, encuentran el tesoro, pero lamentablemente, Chase muere durante la huida. Destrozada por la pérdida de su amigo, Lara no tiene más remedio que sepultarlo.





Tiempo después, la hermana de Chase, Kerri, obtiene el Libro de Lucifer, un artefacto místico capaz de traer a los muertos de regreso a la vida, por un terrible precio. Kerri viaja a Honduras, al lugar donde su hermano yace enterrado, pero Lara la detiene justo a tiempo, y ambas aceptan la muerte de Chase.



Lara Croft: Reflections



En este videojuego para celulares lanzado en 2013, que fue desarrollado por Square Enix, quienes también se encargan de la saga principal en consolas, Lara debe recorrer el mundo entero, literalmente, encontrando tesoros y enfrentando a enemigos. No existe un orden como tal, simplemente los jugadores pueden enviar a Lara a luchar a cualquier parte del mundo. Cada país tiene sus ubicaciones específicas que Lara puede visitar.



Tras obtener un artefacto de poder en la zona arqueológica de Palenque, en México, Lara y su aliada Teg Alexander ahora deben dirigirse a Copán, donde podrán encontrar el siguiente artefacto. Según la misma descripción del juego, en la zona de Copán las únicas amenazas a superar son los temibles jaguares.



Tomb Raider: Sphere of Influence



Nuevamente volvemos al mundo de los cómics con Tomb Raider: Sphere of Influence, un one-shot (es decir, una historia que consta de un solo número) publicado por Top Cow Comics en 2004. En esta historia podríamos decir que Honduras toma un papel protagónico, a diferencias de sus dos pequeñas apariciones anteriores.

Tras pelear con un cocodrilo de las alcantarillas (no pregunten), Lara decide visitar una subasta que se está llevando a cabo en la ciudad. En dicha subasta, la Esfera de la Influencia se encuentra entre los objetos subastados. Ella reconoce este artefacto, pues hace una semana ella misma fue quien lo obtuvo de un templo en Honduras. Una mujer de avanzada edad puja insistentemente para llevarse la esfera, pero Lara, desconfiando de ella, decide invertir más y quedarse con ella.



Al finalizar la subasta, el esposo de la mujer increpa a Lara por comprar la esfera, lo que genera que ella lo reduzca cuerpo a cuerpo, solo para que la esposa aparezca y apacigüe las aguas. La mujer explica que su familia ha sido objeto de una maldición ancestral, y su pequeña hija sufre las consecuencias de que la Esfera de la Influencia haya abandonado su templo y pronto perderá la vida.



Sintiéndose culpable, Lara decide volver a Honduras junto con la familia para devolver la esfera, pero al hacerlo, una estatua gigante cobra vida y se ven obligados a pelear contra ella. Al final todo resulta bastante bien, la Esfera es devuelta y la niña se salva.



¿Por qué no vemos más a Honduras en videojuegos?



Esta es una pregunta que no mucha gente se ha hecho, y aunque resulta emocionante ver a nuestro país en otros medios, lo cierto es que muy difícilmente hemos podido hacerlo. Mientras otros países como Nicaragua o Cuba son escenarios principales en la saga de Call of Duty: Black Ops, o Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands se lleva a cabo en Bolivia. Incluso, sin ir más lejos, Shadow of the Tomb Raider ocurre en México y Perú.



En el caso de Honduras, su inestabilidad política y la incertidumbre de las desarrolladoras de no saber cómo podría el gobierno o el pueblo hondureño reaccionar ante ser utilizados como locación para el desarrollo de una historia es lo que frena a la industria de utilizar al país en sus historias. Y ahora, será incluso más difícil que Honduras aparezca en un videojuego debido a que cada vez más, las desarrolladoras prefieren utilizar países ficticios en sus historias para evitar conflictos con los países reales.

Tal es el caso del anterior mencionado Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, que mostró a Bolivia como un narcoestado dominado por criminales a los que había que detener. Bolivia no se lo tomó nada bien, y como resultado, su secuela, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint se lleva a cabo en la isla ficticia de Auroa. Solo el tiempo dirá si Honduras vuelve a ser protagonista en esta maravillosa industria.