¿Cómo son las rachas de bajas de Call of Duty: Vanguard en la vida real?

Las rachas de bajas son un elemento importante en los modos de multijugador de los juegos de Call of Duty. Esencialmente, son ventajas, armas, vehículos y demás herramientas que nos proporcionarán ayuda durante nuestras partidas. Por supuesto que siendo una saga de índole bélica, estas rachas de bajas están siempre basadas en alguna táctica militar de la vida real, a excepción de los Call of Duty futuristas, claro.

Como Call of Duty: Vanguard está a punto de salir al mercado este 5 de noviembre, creímos conveniente repasar las rachas de bajas que el juego traerá para su multijugador, ya que pudimos probarlo mientras tuvo su beta abierta. Aquí puedes también leer nuestro análisis de dicha beta.

- Paquete de ayuda -

El paquete de ayuda es un clásico de todos los Call of Duty, y ha estado presente en todos los juegos de la franquicia. Se obtiene al realizar una racha de cuatro bajas, y ofrece un paquete lanzado desde un avión, que al recogerlo nos otorga una racha de bajas aleatoria.

Esto es sumamente interesante, pues el envío de suministros fue popularizado durante la Segunda Guerra Mundial. Fue utilizado por primera vez en Europa, y en su interior no se encontraban armas y armaduras, sino leche en polvo, margarina, café, entre otros consumibles necesarios para que las tropas pudieran mantener el combate contra los nazis.

- Avión espía -

El avión espía también es otra racha de bajas que jamás falta en Call of Duty, aunque en juegos ambientados en tiempos más modernos, lleva por nombre UAV, pero cumple la misma función. Se trata de un avión que revela la posición de los enemigos en el radar. Y que obtenemos al realizar cuatro bajas seguidas.

En efecto, el avión espía en la vida real, tal y como en el juego, el avión de reconocimiento fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para efectos de espionaje y contrainteligencia y, aunque no podía revelar con exactitud la ubicación de las tropas enemigos, sí que era capaz de recopilar información valiosa para que, tras su análisis, los Aliados tuvieran mejor conocimiento sobre el enemigo.

- Avión de contraespionaje -

Volvemos a una racha de baja que nunca falta. El avión de contraespionaje tiene el efecto inverso que el avión espía, y es que anula el radar de los enemigos, impidiéndoles verte a ti y a tus aliados a través del minimapa. Lo obtenemos al realizar cuatro bajas seguidas.

No existe como tal un avión de contraespionaje en la vida real, pero para efectos de comparativa, en la actualidad, un pulso electromagnético (PEM) podría deshabilitar los aparatos eléctricos del enemigo. Sin embargo, un PEM, a diferencia de lo visto en películas y videojuegos, jamás ha sido utilizado para fines bélicos.

- Bomba alada -

La bomba alada sirve como el típico misil que se lanza desde el cielo y elimina a cualquier jugador que esté dentro de su rango de explosión al caer al suelo. Podemos obtener esta racha de bajas al realizar cinco bajas seguidas.

La Glide Bomb, o bomba alada, fue utilizada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Su arquitectura y diseño le permitía ser lanzada en ángulo hacia el objetivo, pues sus alas le ayudaban a maniobrar y caer directo en el blanco, sin la necesidad de ser lanzada en picada desde un avión, pues podía ser derribado antes de llegar al objetivo.

- Máquina de Muerte -

La Máquina de Muerte es una devastadora ametralladora con una cadencia de fuego excepcional, capaz de desatar un infierno de balas de rondas explosivas ante los enemigos. Una racha de cinco bajas sin morir es suficiente para obtener esta racha de bajas.

En la vida real, la Ametralladora Maxim fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial por el Reino Unido. A diferencia de la Máquina de Muerte, la Ametralladora Maxim no podía ser cargada por un solo hombre, sino que debía permanecer estacionada en una posición desde la que debía ser disparada. Y claro, su munición no era explosiva, aunque su sistema de disparo y eyección de cartucho hacía que tuviera una cadencia de fuego similar a la vista en el videojuego.

- Mortero -

Lanza una bengala y solicita un ataque con morteros en la posición de esté la bengala. Necesitas cinco bajas seguidas para obtener el ataque de morteros. Por supuesto que los morteros fueron utilizados por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, el método para apuntar a un blanco con un mortero se basa enteramente en cálculos matemáticos en base a puntos de referencia. Con la distancia entre el mortero y el objetivo calculada mediante un binocular, se debe calcular qué ángulo de inclinación y deriva debe tener el mortero para poder dispararse y acertar en el blanco. Complicado, ¿verdad?

- Máquina de Guerra -

Un lanzagranadas que dispara granadas que explotan al impactar. Se necesitan de siete bajas seguidas para obtener esta poderosa arma. En la vida real, los lanzagranadas tipo revólver no serían inventados hasta después de la Segunda Guerra Mundial, siendo la Máquina de Guerra uno de los tantos errores históricos de Call of Duty: Vanguard. Pero para darle un punto a su favor, la Unión Soviética sí que trabajó en un prototipo de lanzagranadas tipo revólver durante la Segunda Guerra Mundial, el Lanzagranadas Kulakov. Pero solo se hicieron pocos de este prototipo, y al no pasar las regulaciones necesarias, jamás fue utilizado en combate. Aún así, tiene el mérito de ser el primero en su clase.

- Flamenaut -

La racha de bajas Flamenaut dota al jugador de un traje blindado y un lanzallamas de munición infinita. Es similar al Juggernaut de juegos anteriores, pero en lugar de utilizar una Minigun, lleva un lanzallamas.

Está demás decir que ni el Juggernaut ni el traje blindado del Flamenaut existen en la vida real. El lanzallamas, por otra parte, fue una de las armas más devastadoras que se hayan utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Morir calcinado era uno de los peores castigos que podía sufrirse en el campo de batalla, y los nazis eran famosos por emplear lanzallamas para eliminar tanto personas como lugar.

- Perros de ataque -

Regresa uno de los favoritos de los fans. Los perros de ataque son una manada de perros entrenados que recorren el mapa en busca de enemigos, matándolos de un solo golpe. Es una de las rachas de bajas más efectivas para obtener todavía más bajas. En la vida real, los perros tuvieron una función menos letal durante la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos entrenaban perros para correr de una trinchera a otra y entregar mensajes o equipo, también cumplieron una función médica, al arrastrar con la fuerza de sus hocicos a los heridos hasta los puestos médicos, para que pudieran ser atendidos.