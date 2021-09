Far Cry 6 dedica un nuevo tráiler a Chicharrón, el gallo de pelea que nos acompañará en el juego

Far Cry 6 está más cerca de lo que pensamos, y si todavía no nos hemos decidido en adquirirlo, Ubisoft ha lanzado en tráiler nuevo, especialmente dedicado a uno de nuestros compañeros animales. Se trata de Chicharrón, un gallo punk que no tiene reparo alguno en lanzarse sobre nuestros enemigos y eliminarlos con gran crueldad. Este nuevo spot televisivo nos deja sin ninguna duda sobre la letalidad de esta ave.

Según lo que pudimos ver en el tráiler, Chicharrón solía ser un gallo común y corriente que, fue capturado por las fuerzas militares de Yara y convertido en gallo de pelea. Pero no era el destino que él quería, por lo que escapó, encontrándose a Dani Rojas en su camino. Ahora, juntos, este guerrillero y este gallo, se enfrentarán a Antón Castillo, en su misión por liberar Yara del régimen dictatorial al que está sometido.

En Far Cry 6, los compañeros —o Amigos, como se llamarán en el juego— que se nos han presentado hasta el momento son todos animales. Literalmente. Empezando por Chorizo, un pequeño y tierno perrito que perdió sus patas traseras y han sido reemplazadas por dos ruedas. Y también está Guapo, un feroz, y al mismo tiempo amable, cocodrilo adiestrado.

Estos animales Amigos podrán ser reclutados durante la partida de juego, en cualquier punto de esta, y podremos llamarlos en cualquier momento, para que puedan asistirnos y cubrirnos las espaldas. Similar a como ocurría en Far Cry 5, juego donde fue introducida la mecánica de los compañeros, estos Amigos podrán reanimarnos si caemos abatidos.

Esto resulta de muchísima utilidad, sobre todo en las misiones donde nos encontramos rodeados de enemigos o debemos enfrentarnos a oleadas, que no nos dan ni un tan solo respiro ni siquiera para recargar. Los compañeros, o Pistoleros a sueldo, poseen una inteligencia artificial que les permite acatar una serie de órdenes, como disparar a un blanco en concreto o moverse a donde se les señale.

En Far Cry 5, estos personaje no jugador podían incluso conducir los vehículos si nosotros marcábamos una ruta a seguir, permitiéndonos disfrutar del camino sin tener que manejar, o utilizar la torreta del vehículo mientras nuestro compañero conduce. Jugar acompañado de Pistoleros a sueldo es la mejor forma de llenar un vacío que deja un jugador aliado en el modo cooperativo.

Far Cry 6 estará disponible este próximo 7 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.