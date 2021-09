Logitech presenta su nuevo teclado inalámbrico: MX Keys Mini, muy compacto y con nuevas teclas

La tecnología se adapta a los tiempos en que vivimos, no al revés. Logitech se ha aprovechado —por decirlo de algún modo— al estilo minimalista y compacto que cada vez más personas deciden adoptar. Y es en esta búsqueda por ofrecer la mayor comodidad, que han engendrado un nuevo teclado, el MX Keys Mini, que como su nombre lo indica, posee un tamaño sumamente pequeño.

Esto ofrece cierto grado de comodidad, en especial para aquellos que viajan mucho, ya sea de su casa a la oficina, o de ciudad a ciudad, como sea, el MX Keys Mini puede caber en casi cualquier lado, haciéndolo fácil de transportar, en lugar de lo incómodo que puede ser llevar de viaje un teclado de tamaño regular.

Logitech ha decidido seguir apostando por esas curiosas teclas cóncavas que, según ellos, ayudan a la escritura. Y hablando de las teclas, este teclado incluirá entre ellas unas cuantas nuevas. Siendo la más llamativa una tecla que permite desplegar la ventana de emojis con mayor facilidad, otra tecla que nos habilitará y deshabilitará el micrófono. Y sí, sabemos que estas funciones pueden ejecutarse con una combinación de teclas en cualquier teclado, pero vaya, ahora tienen su propia tecla.

La tecnología Flow del MX Keys Mini le permite estar conectado a través de Bluetooth con hasta tres dispositivos de manera simultánea. Este pequeño teclado retroiluminado podrá cargarse a través un cable USB tipo C, y su batería promete ser bastante duradera en términos de trabajo continuo, y más sí —lógicamente— trabajamos con la retroiluminación apagada. Por cierto, puede sincronizarse a cualquier PC y a celulares Android y iOS.

Aunque no es teclado diseñado para jugar, podemos otorgarle una función gamer, pues si diseño y compactibilidad le permite ser especialmente útil para juegos como League of Legends o algunos juegos que no requieran de un teclado más ancho.

El MX Keys Mini está disponible en tres colores: grafito, gris pálido y rosado. Su precio ronda los $99.99, lo que se traduce a 2,412.50 lempiras.