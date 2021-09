Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone: la Temporada 6 trae a Mason como nuevo operador jugable

Call of Duty: Black Ops Cold War puede no ser el favorito de los fans en estos momentos, pero sin duda que ha traído consigo toneladas de contenido que, por supuesto, es integrado también a Call of Duty: Warzone, donde podemos jugar como los personajes principales de las franquicias de Black Ops y Modern Warfare, gracias al universo compartido que Activision ha decidido crear a partir del reebot de 2019.

La Temporada 5 de Cold War introdujo a una nueva operadora para el Pacto de Varsovia, la hacker japonesa Kitsune. Y además, trajo consigo también a Hudson como operador para la OTAN e introdujo al personaje de Stryker. Con el tráiler de la Temporada 6 recientemente liberado por Activision, tenemos pleno conocimiento del operador que llegará para el modo multijugador, zombis y Warzone.

Dicho tráiler confirma lo que ya sabíamos gracias a una filtración hecha dos días atrás: Alex Mason llegará como operador al juego. El protagonista de la saga Black Ops ahora estará disponible como personaje jugable, tras ausentarse durante todo el ciclo de vida que tuvo Cold War, pues parece que la compañía lo tenía guardado para el final.

Siguiendo con la trama argumental que se nos presenta con los tráileres de Warzone, Mason llega para rescatar a Adler, quien había sufrido de un lavado de cerebro, y quién más sabe de eso que Mason. Una vez “desintoxicado” de la programación introducida por los enemigos, Adler está listo para unirse a Mason, Woods, Hudson y los demás para dar por concluida esta batalla que devastará todo Verdansk.

La actualización gratuita de la Temporada 6, con todos los contenidos adicionales que incluirá (para multijugador y para modo zombis) estará disponible en todas las plataformas a partir del 7 de octubre, y contaremos con Mason como protagonista de este nuevo Pase de Temporada, casi seguro, que será el último Pase de Batalla que incluya contenido para Cold War, antes de dar el salto a Call of Duty: Vanguard.