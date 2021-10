Genshin Impact recaudó 2 billones de dólares en un año, solamente en dispositivos móviles

Genshin Impact se convirtió en un hito para la industria de videojuegos de China, alcanzando cifras de jugadores registrados sumamente altas. Y es que este juego de rol de acción logró superar con creces las expectativas de los jugadores, y más tratándose de un juego cuya descarga es completamente gratuita. La desarrolladora MiHoYo ciertamente alcanzó el éxito con este, su tercer juego.

Estrenado el 28 de septiembre de 2020, Genshin Impact ostenta actualmente el título del tercer juego con mejores ingresos en el mundo, solo detrás de Honor of Kings y PUBG Mobile. A tan solo un año desde su estreno, Genshin se ha convertido en un rotundo éxito en el mundo de los videojuegos, que no está de más decir, que es sumamente competitivo. Este éxito no es nada inesperado, pues desde antes de lanzarse, el juego ya contaba con 10 millones de usuarios prerregistrados, augurando un éxito futuro.

Con un estilo artístico muy vivo, y combates fluidos, Genshin Impact rápidamente se ganó el cariño de los jugadores, quienes no dudaban en invertir su dinero en la tienda virtual del juego. Como resultado, el juego acumulaba ingresos de un billón de dólares en apenas seis meses desde su estreno. Esto solamente en dispositivos Android y iOS, sin tomar en cuenta los ingresos generados en PlayStation y PC.

Seis meses después, cumplido el año desde su estreno, se sumaría otro billón de dólares, haciendo que la ganancia del juego durante 12 meses fuera de dos billones de dólares. De los cuales 29% provienen de China, 24% de Japón, 21% de Estados Unidos, y el resto del dinero proviene de distintos países alrededor del mundo.

Un aniversario decepcionante

Con el aniversario de un año del juego, los jugadores esperaban un gran evento y muchos regalos como parte de la celebración. Lamentablemente para ellos, MiHoYo tenía otros planes, y el evento de aniversario terminó siendo un total desastre. La desarrolladora solamente obsequió un par de protogemas y otros regalos a aquellos usuarios que realizaran log in diario durante cierta cantidad de días.

Los fans del juego tomaron cartas en el asunto y ejecutaron un review bombing en Google Play. El review bombing es una práctica negativa que los usuarios hacen como represalia contra un producto, dejan puntuaciones negativas sin un motivo aparente. En este caso, los usuarios del juego dejaron puntuaciones de una sola estrella en Google Play, reduciendo considerablemente la calificación total de la app, pues fueron millones de personas las que se prestaron para este lamentable acto.