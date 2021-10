FIFA 22 estrena con pie derecho: Metacritic muestra un 79 y 78 para PS5 y Series X|S, respectivamente

Llegó el día, y FIFA 22 se estrenó en todo el mundo para todas las plataformas. El juego puede ser adquirido de forma digital desde el viernes 1 de octubre, aunque para conseguir el título en formato físico, en Honduras, tendrán que esperar hasta la próxima semana. Los resultados que el juego ha brindado, a nivel de reseñas, han sido los típicos que un juego de la saga recibe anualmente, sin muchas sorpresas.

Para Electronic Arts, lanzar un videojuego de FIFA anual es tan sencillo, que lleva haciéndolo durante los últimos veinti tantos años. Sin embargo, no podemos quitarle el mérito de tratar de innovar, si no a nivel jugable, sí a nivel de mecánicas o cambios en los distintos modos de juego que ofrece, siendo este año el más beneficiado el modo carrera.

Ya podemos observar la nota del título en el añadidor de reseñas Metacritic, encargado de recopilar todas las calificaciones obtenidas por el juego, para luego sumarlas y brindarnos una nota promedio. Para las consolas de novena generación, el juego ha obtenido buenos resultados, con varias notas de 90 incluidas en la mezcla de reseñas. Para PlayStation 5, el juego goza de un saludable 79, mientras que para Xbox Series X|S, la nota se mantiene en 78.

Para las versiones de FIFA 22 disponibles en generaciones anteriores, la cosa se tuerce ligeramente. Las versiones para Xbox One, PC y Nintendo Switch no están todavía valoradas en Metacritic, es decir, todavía no cuentan con un promedio de puntuación. La versión de PlayStation 4, por otro lado, tiene un humilde 72, sin embargo, es la sección de puntaje de usuarios la que llama la atención, pues el juego ha sido víctima de review bombing.

Tal y como ocurrió con el accidentado estreno de eFootball 2022 un día antes, FIFA 22 para PlayStation 4 sufrió de un ataque masivo por parte de los usuarios, dejando la calificación del juego en 0.8 en la sección de puntuación de los usuarios. Esto debido claramente a que los jugadores de PS4 no cuentan con las mejoras que ofrece el juego para PS5, y no solo eso, sino que además si compras la versión de PS4, no podrás jugarla en PS5, obligándote a comprar el juego de nuevo si cambias de consola.

“FIFA 22 mejora lo visto el año pasado, desde luego, aunque la evolución no es espectacular. Electronic Arts ha dado los pasos adelante necesarios en la dirección correcta, incrementando sobremanera el realismo de todo lo que sucede dentro del terreno de juego, pero aún falta camino por recorrer”, sentenció Carlos Gallego, de 3D Juegos, en su análisis de FIFA 22 para PlayStation 4.