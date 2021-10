Choo-Choo Charles, un juego de horror de mundo abierto donde nos persigue un tren araña

Con el mercado actual saturado de videojuegos de horror de supervivencia, la desarrolladora Two Star Games nos ofrece una propuesta diferente. Nuestro enemigo de pesadillas ya no serán zombis, o alienígenas, mucho menos hombres lobo o vampiros. En este juego de mundo abierto, el horror que tratará de darnos caza se materializará en forma de un tren araña. Un condenado tren araña.

Esta es la propuesta de Choo-Choo Charles un videojuego de survival-horror, u horror de supervivencia en español, con un impresionante mundo abierto, NPCs que ofrecen misiones, y por supuesto, Charles que tratará de matar al jugador a cada momento. El basto mundo de Choo-Choo Charles esconde tesoros y secretos, podremos encontrar materiales con los que fabricaremos mejoras para nuestro propio tren, que nos servirá como método de transporte durante toda la aventura.

Con cada mejora, nuestra locomotora amarilla podrá incrementar sus atributos como la resistencia y la velocidad, así como la potencia de la ametralladora montada que nos sirve para defendernos de Charles, quien cuenta con la velocidad suficiente para alcanzarnos gracias a sus horribles patas de araña. Los NPCs del juego nos agradecerán si logramos acabar con el monstruo, una vez nos hayamos vuelto lo suficientemente fuertes.

El tráiler cayó con fuerza e impactó a muchos internautas, los cuales quedaron encantados con la premisa del juego y con el villano principal. Algunos de ellos incluso anticiparon Juego del Año, pero esos ya son comentarios apresurados. Aún así, no cabe duda de que este juego estará entre los favoritos para los streamers una vez salga al mercado, pues este tipo de juegos se vuelven populares en las plataformas.

Two Star Games ha fijado como fecha de lanzamiento la primera mitad del 2022, y por supuesto que ya podés agregar el juego a tu lista de deseos de Steam, plataforma del estará disponible. Todavía no se ha confirmado completamente que el juego no vaya a llegar a consolas de sobremesa, pero al juzgar por la acogida del tráiler, es de esperar que su llegada a consolas dependa del éxito que pueda llegar a tener en PC.

Adjuntamos los requerimientos mínimos que el juego necesitará para correr en tu computadora:

- Sistema operativo: Windows 7 64-bit

- Procesador: 2.5 GHz Quad-core Intel or AMD processor

- Memoria: 4 GB de RAM

- Gráficos: NVIDIA GeForce 470 GTX o AMD Radeon 6870 HD

- Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible