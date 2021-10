Far Cry 6: un día de lanzamiento tranquilo, con calificaciones arriba de la media, mas no sobresalientes

Para los amantes de los juegos de disparos de mundo abierto, la saga de Far Cry es siempre una de las primeras opciones a la hora de jugar. Cada juego de la franquicia que Ubisoft nos entrega es mejor que el anterior, innovando en algunas mecánicas de su combate tan frenético y las mecánicas de sigilo, ya que Far Cry siempre ofrece varias formas de terminar las misiones. Far Cry 6 no ha sido la excepción.

La emoción de los jugadores por este juego no era en vano, pues esta vez, la historia nos llevaría a Yara, una isla caribeña ficticia, atormentada por el dictador Antón Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito, actor que dio vida a Gustavo Fring en la galardonada serie Breaking Bad. Además, es válido mencionar que el doblaje latino volvió para esta entrega de Far Cry, haciendo felices a los jugadores latinoamericanos.

Con todo a su favor, Far Cry 6 no decepcionó, y las notas que ha recibido a lo largo de estos días antes de su estreno, indican que el juego está a la altura de las expectativas, sin superarlas, claro. Eso sí, que este título no se queda sin revolucionar algún aspecto de las mecánicas jugables, y en este caso, hablamos de la desaparición del árbol de habilidades, que ha sido una constante en todos los juegos de la saga.

Ahora en lugar de contar con puntos para desbloquear habilidades, podremos obtener Supremos, que no son más que potenciadores y habilidades especiales en forma de dispositivos. Estos Supremos están para reemplazar las habilidades que antes se desbloqueaban con puntos. El estilo de Far Cry 6 se basa casi enteramente en nuestras armas y equipo, lo que nos obliga a escoger el equipamiento adecuado para misión.

Las notas recibidas por parte de la prensa especializada han sido bastante mixtas, aunque mayormente inclinadas hacia el lado positivo. El añadidor de reseñar Metacritic muestra en 75 de nota promediada para la versión de PlayStation 5, mientras para la versión de Xbox Seris X|S muestra un sólido 80. La versión del juego para PC, que es la única con Ray Tracing, tiene un 77 de puntuación promedio.

Rafa del Río, analista de IGN España mencionó en su análisis que “Far Cry 6 mantiene el espíritu de la saga pero busca innovar con nuevas mecánicas que tratan de dejar atrás lo que ya no funciona o cansa al jugador”, brindándole finalmente un 9/10 en su análisis. Por otra parte, Josh Harmon, de Electronic Gaming Monthly, sentenció al juego con dos estrellas de cinco, “Far Cry 6 apenas se sostiene con la fuerza del bucle de juego que hereda de sus predecesores”, comentó.