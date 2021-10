Estreno: Back 4 Blood, el sucesor espiritual de Left 4 Dead, cumple, pero no sorprende

Aquel juego presentado con mucho entusiasmo durante The Game Awards 2020 por fin estrenó. Back 4 Blood representa más que un juego multijugador de zombis, es la prueba de que se pueden hacer grandes cosas si tenemos la voluntad necesaria, y los muchachos de Turtle Rock Studios saben mucho de eso, pues la historia detrás del desarrollo del título resulta bastante inspiradora.

Todos conocemos Left 4 Dead, un clásico de Valve, estrenado en 2008. Gran parte del equipo desarrollador de este juego se independizó años después para formar Turtle Rock Studios, pero como la IP le pertenecía a Valve, quien ya ha dejado atrás la franquicia, Turtle Rock no podía crear una secuela oficial, por lo que no tuvieron más remedio que homenajear su propia creación, que ya no les pertenecía, con otro juego con una esencia similar. Así nace Back 4 Blood.

Back 4 Blood se lleva a cabo durante un apocalipsis zombi, en el que cuatro personajes deben sobrevivir enfrentándose a hordas y hordas de enemigos, algunas que incluyen enemigos especiales, como minijefes. ¿Qué es el parásito que convierte a las personas en estos monstruos? ¿Es acaso de origen extraterrestre? ¡¿A quién le importa?! Vamos a agarrarnos a tiros con amigos en un cooperativo de hasta cuatro jugadores, y un PvP de hasta ocho. Esto es Back 4 Blood, señoras y señores.

Con Warner Bros. Interactive Entertainment como editor, Back 4 Blood llegó a nuestras consolas el 12 de octubre, y el recibimiento que el título ha tenido por parte de críticas y jugadores ha sido el de total aprobación. Sin embargo, es importante mencionar que muchas de las reseñas del juego aluden a que el mismo no aporta nada novedoso a la formula de cuatro jugadores contra hordas de enemigos, además de la implementación de un sistema de cartas que sirven como modificadores del personaje y del juego.

Y sí, su jugabilidad es muy similar —por no decir idéntica— a la de Left 4 Dead, es como dicen, si no está roto, ¿por qué habrías de arreglarlo? Metacritic ya muestra las puntuaciones promediadas del juego en distintas plataformas. Para PlayStation 5, muestra una puntuación promedio de 79. Para Xbox Series X|S tiene 76, y para PC, 78. Las versiones para consolas de generación pasada no han sido reseñadas, como cabría esperar.

Back 4 Blood ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.